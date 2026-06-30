Salma Paralluelo termina contrato y no seguirá en el Barça

Tal y como avanzó El Periódico, Salma Paralluelo ha rechazado la oferta de renovación que tenía sobre la mesa y deja de ser futbolista de la entidad azulgrana. Así lo ha comunicado el Barça este jueves al terminar oficialmente su relación contractual con el club. La delantera, que marcó un doblete en la final de la Champions en Oslo que acercó la cuarta corona a la entidad azulgrana, se marchará después de cuatro temporadas como barcelonista. Salma, de 22 años, será la cuarta salida confirmada del primer equipo después de la marcha de Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle.

La decisión estaba tomada desde hace unas semanas. La jugadora, después de tomarse un respiro una vez finalizada la temporada y la concentración con la selección española, tomó la decisión. La oferta de renovación, que ya fue modificada al alza respecto a su contrato actual y después de una primera propuesta que no convenció a la futbolista, no ha servido para hacer que la jugadora se quede en la entidad culer. Salma, que ha seguido valorando la opción de quedarse en el club hasta el último momento, cuenta con muchos (y muy potentes) pretendientes tanto en Europa como en Estados Unidos.

Salma Paralluelo llegó al Barça en 2022, cuando dio el paso definitivo en su carrera como futbolista tras estar compartiendo entrenamientos con el atletismo mientras competía con el Villarreal. Su llegada a Barcelona fue una elección clara por el fútbol. No han sido temporadas fáciles, donde el dolor en la rodilla ha ido apareciendo y obligándola a parar de vez en cuando.

A inicios de esta temporada realizó un plan de readecuación física y, tras meses sin jugar, volvió a ser importante para el técnico Pere Romeu. A finales de octubre, Salma Paralluelo sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante un partido con España tras una entrada fortuita de una rival sueca donde sufrió una rotura parcial del ligamento lateral. Pudo regresar en enero y, desde entonces, fue mejorando progresivamente su rendimiento.

Este 30 de junio pone punto y final a 4 temporada como azulgrana. Y, según ha podido saber este medio, las ofertas más importates que tiene sobre la mesa son de la liga inglesa y francesa.