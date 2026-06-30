FÚTBOL
Suecia se aferra al principio de Poisson ante la Francia de Mbappé
Los escandinavos se apoyan en un modelo de probabilidad discreto para advertir que "el fútbol es el deporte donde hay más opciones de obtener un buen resultado sin ser favorito porque es el que menos goles produce".
En uno de sus primeros discursos como seleccionador sueco, el inglés Graham Potter dejó el siguiente mensaje en el cuartel de Ostersund: «Las cosas extraordinarias las logran las personas comunes». Gente común y multicultural que explican a esta selección heterodoxa y global. El abuelo de Gyokeres huyó de Hungría, el padre de Elanga jugó el Mundial del 98 con Camerún, los de Alexander Isak llegaron a Suecia huyendo de los disturbios en Eritrea, Isak Hien tiene ascendencia de Ghana y Burkina Faso, el padre de Yasin Ayaris es tunecino y su madre marroquí, los de Taha Ali llegaron a Suecia desde Somalia, y la abuela de Jacob Widell Zetterström emigró allí desde Checoslovaquia.
El portero desahuciado
Precisamente este último, el portero Zetterström, protagoniza una de las historias del Mundial. Arrancó suplente a la sombra del veterano Kristoffer Nordfeldt. Pero antes del partido ante Japón Potter decidió darle la oportunidad a él. Hace seis años todo apuntaba a que no seguiría en el fútbol. Jacob era un prometedor portero de 20 años en el Djurgarden, pero sufrió dos conmociones cerebrales y se tomó un sabático. «Diría que ese año sabático fue crucial para comprender lo mucho que significaba el fútbol para mí. Cuando te quitan algo es cuando le das cuenta de su verdadero valor», confesó . Volvió a jugar, pero en enero sufrió una enfermedad vírica que lo mantuvo fuera de los campos 14 partidos, no volviendo con el Derby County hasta abril. Se refugió en sus estudios, ya que cursa Historia del Arte a distancia en la Universidad de Uppsala. Y solo la fe de Potter en él mantuvo abierta la puerta para que entrase en el grupo. En estos últimos meses ha leído mucho a la ganadora del Premio Nobel Toni Morrison «para comprender el espíritu estadounidense». Y hoy es titular en el Mundial.
En el partido ante Japón Zetterström no fue la única aparición, con un par de buenas paradas, también brilló Elanga con un gol que clasificó a los suyos. Por contra, se lesionó el central Isak Hien. Potter había colocado a Lindelof en el medio y se barajaba que recuperase su posición en el eje de la zaga, pero parece que seguirá en el medio y será Starfelt quien actúe como central. Arriba, junto a Gyokeres y Elanga aparecerá Ayari y su eterna sonrisa. El de Solna tiene claro que «ante Francia no hay que mostrar demasiado respeto. Somos los menos favoritos, así que no tenemos nada que perder. No todos los días se juegan partidos tan importantes. Eso es lo que lo hace divertido. Si ganas, la satisfacción es aún mayor».
Uno de los puntos fuertes de Suecia es el balón parado, cuyos secretos descansan en la pizarra de Andreas Georgson. Este técnico ha convertido al Tottenham, cuarto por la cola en la Premier, en el segundo más peligroso a balón parado tras el Arsenal. Georgson insiste en que «todos los equipos tienen deficiencias en el balón parado, incluida Francia». Yeste singular técnico se aferra además a la teoría de distribución de Poisson, modelo de probabilidad que advierte que «cuantos menos eventos puntuables ocurren en un deporte, mayor es la influencia del azar». «Y el fútbol es el deporte donde tienes más posibilidades de obtener un buen resultado si no eres el favorito porque es el deporte con menos goles», añade él.
Barcola y Digne, al once
Enfrente emerge una Francia letal con Mbappé y Dembélé sumando cuatro goles cada uno y Olise acomodado en la posición de Griezmann. Solo el carril izquierdo ofrece dudas. De hecho, Digne y Barcola pueden ser titulares mandando a Lucas Hernández y Doué al banquillo. Mientras, Kylián, que persigue a Messi en su desafío goleador, no tuvo buen día ante Noruega en el cierre del grupo. Son muy favoritos y en Francia se habla más del cruce en octavos con Alemania que de los escandinavos. Suecia, por su parte, afrontará el partido sabiendo que no tiene nada que perder. Y si no pueden ganar intentarán al menos «perder con más dignidad que Noruega».
Fuente: El Periódico
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