Mundial
Marcelo Bielsa deja de ser seleccionador de Uruguay
EFE
El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, ha anunciado este martes en conferencia de prensa que deja la selección uruguaya tras caer eliminado en la fase de grupos del Mundial.
El entrenador argentino aseguró que para él "obviamente esta despedida es muy dolorosa" por las ilusiones que se hizo cuando tomó el proyecto en 2023, y que siente que ha decepcionado a los aficionados y que era "totalmente imprevisto" la posición final de Uruguay en la competición, en la que tan solo cosechó dos puntos de los nueve posibles.
Bielsa admitió que no puede justificar la posición obtenida y que su gestión de la "calidad de los jugadores disponibles" no fue suficiente, aunque subrayó que tanto el cuerpo técnico como la plantilla hicieron "lo máximo".
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, pero la comunidad puede prohibirlo
- Controlado el conato de incendio en Tejeda
- Dos detenidos por la muerte de un joven en el centro comercial de Puerto Rico
- Macrooperación contra la pornografía infantil en Gran Canaria: 17 detenidos por delitos contra la libertad sexual de menores y tráfico de drogas
- El histórico narcotraficante 'El Guaca', condenado a cuatro años de cárcel por vender droga desde su vivienda del barrio de San José
- Carolina Darias: “Entiendo y respeto el derecho al descanso, pero eso no puede llevar a que en la ciudad no se haga nada”
- Un adiós que deja a Vecindario helado: la emblemática heladería de sabor artesano La Unión baja la persiana
- Quevedo explica el verdadero motivo por el que no hace giras en estadios