En Directo
Minuto a minuto
España-Austria, en directo | Última hora del partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
La única novedad que se espera en el once titular es la presencia de Dani Olmo en lugar de Mikel Merino
P. Constantino / S. Vázquez
La selección española afronta el inicio de las eliminatorias del Mundial, una fase que se ha convertido en muro desde que fue campeona en Sudáfrica 2010 y que intentará derribar en Los Ángeles ante una selección de Austria que se clasificó en el último segundo y que se caracteriza por llevar a cabo una presión alta sobre sus rivales. Luis de la Fuente no puede contar con Nico Williams, con una lesión muscular en el aductor derecho, y Yeremy Pino, que sufre un esguince acromioclavicular.
Siga aquí el minuto a minuto del España - Austria.
La selección española llega al encuentro después de una fase de grupos exigente. El primer tropiezo ante Cabo Verde dejó serias dudas, pero los de Luis de la Fuente se repusieron, y de qué manera, ante Arabia Saudí. Cerraron el grupo ganando a Uruguay en un encuentro muy físico que se decidió por un detalle. Además, España es de las pocas selecciones que todavía no ha recibido ningún gol en contra. Las bajas son lo más alarmante, ya que Lamine Yamal es el único extremo puro con el que cuenta el seleccionador.
El otro partido que se juega el pase a los octavos de final es el Portugal-Crocia a la 1:00 de la madrugada. En caso de que España ganase su partido, se enfrentaría a una de estas dos selecciones.
España tiene la presión de ser una de las favoritas en esta Copa del Mundo. Además, cabe recalcar que 'La Roja' acumula una racha negativa en estas rondas eliminatorias del Mundial. Desde que fuera campeona allá por 2010 en Sudáfrica, la selección no ha vuelto a ganar en un partido eliminatorio en esta competición. Una cuenta pendiente que Luis de la Fuente quiere romper de una vez por todas.
Hoy a las 21:00 arrancarán los dieciseisavos para la selección española. En frente, la Austria de Ralf Rangnick con un estilo de juego caraterístico y con nombres interesantes como Arnautović, David Alaba o Konrad Laimer.
- El refugio de Sara Carbonero (42 años) en Canarias: playas volcánicas y mucha calma
- Atropello grave en Las Palmas de Gran Canaria: un hombre queda en estado crítico
- Vídeoreceta de la semana: Ensalada de garbanzos con anchoas
- Nos vemos muy pronto': la Dulcería Parrilla cierra en Las Palmas de Gran Canaria tras 120 años de historia y anuncia su regreso
- Estos son los próximos 25 barrios de Las Palmas de Gran Canaria en los que actuará la VI Fase del Plan de Higiene Urbana
- Cruza varias veces la Avenida Marítima y acaba detenido en Las Palmas de Gran Canaria
- La Bonoloto deja en Canarias un premio de más de 40.000 euros: el ganador tendrá que pasar por Hacienda
- Estas son las zonas dónde más calor hará hoy miércoles en Canarias