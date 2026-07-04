Alfredo Di Stefano, centenario

Hoy, 04 de julio de 2026, habría cumplido cien años uno de los mejores futbolistas de la historia; Alfredo D’Stefano, el mismo que situó al Real Madrid como el mejor equipo del siglo XX, y paseó su carisma de superdotado por todos los escenarios del balompié mundial en los once años que duró su presencia en la gran elite.

Di Stefano nació en Buenos Aires y recibió la nacionalidad española en 1956. Los aficionados al fútbol solemos discutir, casi siempre de manera acalorada y apasionada, no exenta de subjetividad, quién ha sido,- o es,- el.mejor jugador que ha dado el fútbol en sus 163 años de historia, el número uno de todos los tiempos, y, sinceramente, la respuesta es multicolor, con cuatro protagonistas compartiendo estrellato.

De ahí, que nos sorprende escuchar en distintas tertulias radiofónicas y televisivas, barras de bar, sobremesas e interminables etcéteras, afirmaciones tan categóricas e “infalibles” como; “jamás habrá ni nacerá otro futbolista tan completo y virtuoso como el argentino Lionel Andrés Messi; otros se inclinan por conceder este privilegio a Diego Armando Maradona, por citar a los indiscutidos números uno de los últimos cuarenta años.

Pero somos muchos los que opinamos que antes que Maradona y Messi, el fútbol conoció entre 1950-1980 a tres genios que hicieron sobrados méritos para figurar en el Gran Cuadro de Honor de la Historia del Fútbol, en el Olimpo Universal de este deporte. ¿El mejor de la Historia? ¿ O sería mejor decir de cada Historia ?

Para hablar de este fabuloso terceto la verdad es que por imperativos del implacable almanaque, cada vez vamos quedando menos. Quien suscribe este análisis es uno de esos afortunados supervivientes

Se da la paradoja de que los calificativos más contundentes y controvertidos que se emiten provienen de jóvenes periodistas y aficionados que sólo han visto jugar en vivo a Messi y los menos jóvenes y, ya superando los sesenta, a Johan Cruyft y Maradona, y más distantes en el tiempo, qué decirles de los que vimos y disfrutamos con Alfredo Di Stéfano y Pelé en las décadas cincuenta, sesenta y primeros de los setenta del pasado siglo ¿Cuántos quedamos para contarlo ?

Sin el menor atisbo de sacar pecho o algo que se le parezca, intentaré relatar las vivencias de un aficionado que a modo de tarjeta de presentación afirma que vio nacer a la

Unión Deportiva Las Palmas en 1949 (club de sus amores al que ha pertenecido siempre como socio-abonado) y que vio jugar y debutar por primera vez en España, en 1952, en el viejo Estadio Insular, nada menos que a un tal Alfredo Di Stéfano, con 26 años, “la saeta rubia” que vino con el Millonarios de Bogotá (fabuloso equipo conocido como ”el ballet azul” para asistir al cincuenta aniversario fundacional del Real Madrid, enfrentándose previamente a nuestra Unión Deportiva Las Palmas en un choque que tuvo lugar el 26 de marzo del mencionado 1952 y que finalizó con la sorprendente victoria de nuestro equipo por 3-2, marcando Di Stéfano su primer gol en España, asombrando a todos los que estuvimos aquella tarde viéndole (un recuerdo emocionado para mi padre, Medín, y mi tío Agustín) que me llevaron con 14 años al histórico encuentro en el inolvidable Estadio Insular).

Fue la única derrota del Millonarios de Bogotá en España que poco después ganaría imbatido en el viejo Chamartín el torneo de las Bodas de Oro del Club madridista, con Di Stéfano como estrella deslumbrante, que acabaría fichando por el considerado mejor club del mundo del siglo XX, cambiando su historia, su futuro, en proporciones inimaginables, gigantescas, insuperables.

El relato de esta historia referido a los considerados mejores futbolistas de los años 50-70, continúa con el protagonismo del brasileño Pelé al que sólo pudimos ver jugar a través de los NODOS de la época y de la naciente tele de los años sesenta y primeros de los setenta. Pelé ha sido el único astro del balompié universal que fue Campeón del Mundo ¡¡¡ con 17 años!!! Desgraciadamente, en España sólo se le pudo ver en directo creo que tres veces, Metropolitano y Bernabeu. Pelé ganó tres mundiales y se retiró en 1977.

Johan Cruyff tiene un currículum más “reciente” asombrando al balompié mundial en los años en que defendió con un éxito ininterrumpido al Ajax y al Barcelona, consiguiendo, entre otros entorchados: 3 balones de oro, 2 subcampeonatos del mundo y un lugar muy destacado en el podio de ser reconocido como uno de los mejores entrenadores que ha dado el fútbol en toda su historia, creando una nueva filosofía en su forma de concebir y estructurar el juego, conocido en su mente creativa y que aún perdura, como fútbol total.

Volviendo al debut de Alfredo Di Stéfano en España hemos de recordar que fueron varias las tardes que el genial futbolista entusiasmó a un abarrotado Estadio Insular y en las míticas arenas cada vez que nos visitaba con el Real Madrid … ¡ Qué forma de competir en un terreno de juego! Eléctrico, rapidísimo, avanzar como una flecha, ( de ahí llamarle la saeta rubia) en todas las parcelas del campo y dirigirse hacia la portería contraria con su abundante cabellera rubia al viento, cuyo eco, como las voces de nuestros guanches, suenan todavía por esos campos… ¡Qué maravilla !

Qué decirles de su llegada al Real Madrid en 1953, las tardes de gloria que vivió con este Club al que transformó en el mejor del mundo, ganando las primeras 5 copas de Europa disputadas, 8 títulos de liga, 5 copas del Rey, 1 intercontinental, 2 copas latinas, todo ello tras disputar 396 partidos oficiales, marcar 308 goles y ganar 5 pichichis.

La dimensión mundial de Alfredo Di Stéfano en el fútbol en los años cincuenta fue histórica, memorable, abarcando su fama todos los sectores de la sociedad que le tocó vivir al margen del fútbol: política ( sufrió un secuestro en Venezuela en 1963), económico (el mejor pagado de su tiempo), teatro, música, cine, revistas de entretenimiento y similares, etec,etec.

Su fama tuvo un reflejo espectacular en las nueve películas en las participó destacando la que más éxito tuvo “La Saeta Rubia”, “ Once pares de botas” y “La batalla del domingo“ en las que el astro hispano argentino inmortalizó sus prodigiosas virtudes en los citados films que protagonizó.

Alfredo Di Stefano murió el 07 de de julio de 2012 a los 88 años. Hasta el último minuto de su vida le acompañó el Real Madrid de quien era su Presidente de Honor con Florentino Pérez devolviéndole el honor y la gloria que en justicia le correspondía. ¡Había dado tanto al club de sus amores!

Las futuras generaciones pueden ver como una antorcha, permanentemente encendida en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, el campo de fútbol que lleva su nombre y el monumento que en su memoria erigió el club de sus amores en la que se ve al gran Alfredo celebrando un gol.

Antes, en el jardín de su casa, Alfredo rindió un sentido homenaje a la pieza vital del escenario que le encumbró en su triunfal recorrido. LA PELOTA con esta sencilla y entrañable inscripción: ¡Gracias, Vieja! (a mi vieja que me vió nacer y a mi vieja que me vio crecer)...

Nada más apropiado para concluir nuestro homenaje a uno de los grandes divos del fútbol de todos los tiempos, relatando el diálogo que Alfredo Di Stefano mantuvo, una tarde con el encargado del campo, ya vacío, cuando sólo quedaban ellos, tras una de sus tardes triunfales. : “ Don Alfredo, le dijo mirándole a los ojos, un tanto humedecidos: dicen que no son tristes las despedidas”, a lo que el genial y eterno líder balompédico contestó: “dile a quién te lo ha dicho, que se despida…”

SU DESPEDIDA EN EL VIEJO INSULAR

A título personal diré que fui testigo, como he manifestado, del debut del astro hispano- argentino en nuestro siempre recordado Estadio Insular en 1952, y lo fui también en el último partido que jugó en el viejo recinto de Ciudad Jardín el 6 de febrero de 1966, dos meses antes de su despedida definitiva de los terrenos de juego en abril del citado año.

De su despedida en el Insular y lo digo con la tristeza que experimenté aquella tarde en el último partido que jugó en tierra canaria vistiendo los colores del Real Club Deportivo Español a muy pocos meses de cumplir 39 años.

Recuerdo en aquel adiós a un Di Stéfano diametralmente distinto al que vimos 14 años antes cuando deslumbró en el partido inaugural de su llegada España

En la despedida vimos al genio mundial lógicamente afectado en su estado físico, pero conservando su recia personalidad, situándose aquella tarde en el sector del extremo derecha mientras algunos aficionados con calificativos poco amigables le gritaban cada vez que recibía el balón: ¡ viejo, retirate, viejo !

Y el “viejo” ausente al griterío les contestaba con el talento innato que siempre tuvo recibiendo el balón, para a continuación avanzar lento, mirando de frente, sorteando a uno y dos contrarios para dar un pase perfecto al compañero mejor situado. Aquel partido finalizó con empate a un gol.

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Di Stéfano prolongó su vida con el fútbol desarrollando una exitosa etapa como entrenador en equipos del prestigio y solvencia como Valencia, Elche, Castellón, Rayo Vallecano, River Plate, Boca Yunior y sobretodo con el Real Madrid al que entrenó dos veces logrando 5 subcampeonatos la temporada 1982/1983 a nivel nacional español y europeo.