Argentina se enfrenta a un Egipto que ya ha hecho historia

La angustia vivida ante Cabo Verde ha borrado el exceso de confianza que pudiera sentir Argentina en su impecable transitar por el Mundial, donde cuenta sus partidos por victorias y su máxima estrella, Lionel Messi, encabeza la tabla de goleadores. Dos veces empató la selección africana y un gol de córner en el minuto 111 evitó para el vigente campeón el oprobio de llegar a los penaltis, cuando no de quedar eliminado.

La quinta prueba es Egipto, que ha empatado tres de los cuatro partidos, entre ellos el de la eliminatoria de dieciseisavos frente a Australia, que superó en los penaltis. Los faraones han llegado más lejos que nunca después de lograr su primera victoria (ante Nueva Zelanda) y pasar su primera ronda de la historia. La mejor generación futbolística, números cantan, dispone de la gran oportunidad de dar un golpe similar al de Paraguay, que echó a Alemania, o como el de Noruega, que expulsó a Brasil de la competición.

Mohamed Salah posa ante los fotógrafos con el nemes, el gorro de los faraones egipcios, tras la clasificación de Egipto frente a Australia en los dieciseisavos de final. / Kenneth Fernandez / EFE

"El partido de una vida"

Messi anda pletórico con los siete goles anotados en cuatro partidos, pero el 10 de Egipto arrastra molestias físicas en los isquiotibiales. No faltará Mohamed Salah a la cita para estrechar la mano con el otro capitán, después de disfrutar del momento culminante de la eliminación de Australia. Jugó los 120 minutos, sin embargo.

El exdelantero del equipo, sin nuevo equipo confirmado, fue uno de los que transformó su penalti, lanzado como Panenka. "Lo decidí en el último segundo. Quería dar confianza a mis compañeros", explicó luego, en medio de la emoción, lloroso, y "feliz por haber escrito la historia". "Era el partido de una vida", afirmó.

El banquillo de Argentina, con Lionel Scaloni levantando los brazos, sigue con nerviosismo el final del partido frente a Cabo Verde. / MICHAEL REAVES / Getty Images via AFP

Cien partidos de Scaloni

Le queda otro, como mínimo. Ante la Argentina de Messi en Atlanta. La presión corre de parte albiceleste. Si hay lágrimas, serán de decepción. Argentina contempla llegar mucho más lejos; como mínimo, a los cuartos, frente al vencedor del Suiza-Colombia. El camino de esta parte del cuadro se ha desbrozado. La semifinal sería ante el ganador del Noruega-Inglaterra.

El cuadro albiceleste entiende que no estuvo a su mejor nivel frente a Cabo Verde, de ahí los apuros vividos en el partido 100 de Lionel Scaloni al frente de la selección, de los que ha ganado 73. Apenas es el segundo entrenador que rebasa la centena después de Guillermo Stábile, que se sentó en el banquillo en 115 encuentros entre 1935 y 1937. El equipo de Scaloni ha marcado 209 goles -de los que 59 lucen la firma de Messi, el máximo realizador, por supuesto- y ha encajado solo 52. Durante esta época, Argentina ha celebrado un Mundial (2022) y dos Copas América (2021 y 2024) y una Finalísima (2022). La del 2025, frente a España, se canceló.