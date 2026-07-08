Del abismo al éxtasis: la prensa argentina se entrega a la épica de Messi tras la remontada ante Egipto

A falta de 11 minutos para el final, la selección argentina estaba virtualmente fuera del Mundial y se hacía más que difícil pensar en una reacción de la actual campeona que diera la vuelta a los dos tantos con los que Egipto mandaba en el marcador en un margen tan escaso. Pero con el pitido final del árbitro, se consumaba un nuevo milagro de Messi y los suyos, desatando la euforia de la hinchada albiceleste y de la prensa del país, que habla sin recato de "milagro", "hazaña", "resurrección" y "otra noche para seguir soñando".

Y es que en Argentina el fútbol rara vez se cuenta solo desde el marcador. Las grandes victorias se convierten en relatos de resistencia, identidad y redención. Y si el protagonista se llama Leo Messi, la épica y la fe alcanzan una dimensión casi religiosa. El capitán pasó en cuestión de minutos de cargar con el peso de un penalti fallado en la primera parte –el segundo que marra en el campeonato-- a convertirse en el rostro de una reacción que mantiene vivo el sueño mundialista de todo un país. Firmó el gol que reabrió el partido, participó en la jugada del empate y volvió a ejercer como faro ofensivo de la Albiceleste en los minutos de máxima tensión. Sus lágrimas tras el pitido final ocuparon casi tanto espacio en los relatos como los tres goles de la remontada. Una remontada ya inscrita en la historia del torneo.

Más allá de las estadísticas, la prensa argentina vuelve a destacar su capacidad para aparecer cuando el escenario era más adverso, reforzando la imagen de líder que ha acompañado al rosarino durante toda su carrera.

Más personalidad que fútbol

Las referencias a la épica son el argumento recurrente en las crónicas publicadas en las webs de los medios de referencia del país sudamericano. El diario 'Olé' referencia del periodismo deportivo argentino, describe el encuentro como un viaje "del infierno a la gloria", reivindicando el carácter de una selección que volvió a demostrar que "nunca hay que darla por muerta". En su universo narrativo, el fútbol de la Albiceleste no se limita al juego: siempre hay héroes, villanos y finales escritos contra toda lógica. Y más en la era de Messi.

Algo más sobrio, pero igualmente entregado a la causa, el diaio 'La Nación' pone de nuevo el foco en la figura omnipotente del exjugador del Barça, capaz de rehacerse tras el error desde los once metros para liderar la reacción de un equipo que se negó a aceptar la eliminación cuando Egipto parecía tener el billete para los cuartos en el bolsillo.

“Nunca deja de creer", resumía por su parte 'Clarín', que interpreta el triunfo como una demostración de personalidad más que de fútbol y reivindica el ADN competitivo del combinado albiceleste que ya lo llevó a conquistar el Mundial de Catar.

Una imagen de impacto

El tono épico se sublima en otras cabeceras, como en TyC Sports, donde la clasificación se describe como una auténtica "resurrección". La web del canal deportivo se recrea recogiendo las reacciones de medios internacionales que hablaban de "milagro", de "los dioses del fútbol" o de una remontada "histórica", reforzando la idea de que la selección había escapado a un destino que probablemente hubiera sido irreversible para cualquier otro equipo.

Emociones a flor de piel tras el penalti fallado, la frustración de un juego colectivo que no fluía y el inesperado 0-2 en contra. Y sin necesidad de recurrir a las palabras, la imagen del partido, que ha contribuido a alimentar ese imaginario de fervor religioso en torno a la figura de Messi la daba el propio el astro del Inter de Miami, cuando sus compañeros lo mantearon, casi encumbrándolo a los cielos de Atlanta, y rompía a llorar tras culminar un nuevo milagro messiánico.