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España - Bélgica: horario y dónde ver por TV los cuartos del Mundial 2026

La selección se mide a Bélgica este viernes a las 21:00 tras eliminar a Portugal y busca sus primeras semifinales mundialistas desde 2010

La selección española regresa a Los Ángeles para su duelo de cuartos contra Bélgica

La selección española regresa a Los Ángeles para su duelo de cuartos contra Bélgica

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Mar Molina

España vuelve a unos cuartos de final de un Mundial por primera vez desde 2010, cuando acabó ganando el título en Sudáfrica. Entonces eliminó a Portugal en octavos. Ahora ha repetido rival y ronda, con un triunfo decidido por Mikel Merino en el tramo final, cuando el partido parecía destinado a la prórroga.

El siguiente rival será Bélgica, que llega después de golear a Estados Unidos por 1-4. El equipo de Rudi García se enfrentará a la selección de Luis de la Fuente este viernes 10 de julio, a las 21:00 horas, por una plaza en semifinales.

El partido podrá verse en España por La 1 de RTVE y DAZN.

España llega sin encajar

España ha ido creciendo durante el Mundial. Empezó con un empate sin goles ante Cabo Verde, una de las sorpresas del torneo, y después ganó a Arabia Saudí y Uruguay para pasar como primera de grupo.

En dieciseisavos superó a Austria por 3-0. En octavos, ante Portugal, volvió a apoyarse en su solidez defensiva hasta encontrar el gol decisivo. La selección todavía no ha encajado en el torneo, con Unai Simón y los centrales como piezas clave.

Bélgica llega lanzada

Bélgica también fue primera de grupo. En dieciseisavos remontó ante Senegal y ganó 3-2 en la prórroga. En octavos firmó su mejor partido del torneo ante Estados Unidos, al que eliminó con claridad.

Será la cuarta presencia de Bélgica en unos cuartos de final mundialistas. España, por su parte, busca volver a unas semifinales 16 años después.

Los precedentes

España y Bélgica se han enfrentado 23 veces, con 12 victorias españolas, seis belgas y cuatro empates. En los Mundiales solo hay dos antecedentes.

El más recordado fue en México 1986, también en cuartos, cuando Bélgica eliminó a España en la tanda de penaltis. Cuatro años después, en Italia 1990, la selección española ganó 2-1 en la fase de grupos.

Horario y dónde ver el España - Bélgica

El España - Bélgica de cuartos de final del Mundial 2026 se juega este viernes 10 de julio a las 21:00 horas.

Noticias relacionadas y más

El encuentro podrá verse en directo por La 1 de RTVE y DAZN. El ganador se enfrentará en semifinales al vencedor del Marruecos - Francia.

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