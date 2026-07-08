Alexia Putellas, nueva jugadora del London City: "Fue una decisión fácil, quiero competir cada semana"

La Reina tiene nueva casa. Alexia Putellas fue anunciada este miércoles como nueva jugadora del London City Lionesses. La futbolista, dos veces Balón de Oro, recala en las filas del equipo londinense tras cerrar su etapa de 14 años como azulgrana. El 8 de julio de 2026 quedará siempre marcado en los libros de historia del fútbol femenino: Alexia, la eterna capitana azulgrana, vestirá de azul cielo y lo hará en "la mejor liga del mundo y la más competitiva".

"Ahora, todos los ojos están en el London City", dijo Alexia Putellas en su vídeo de presentación como jugadora del equipo londinense. El anuncio se produjo en un acto de Kynisca, el holding multiclub del que es propietaria la magnate Michele Kang, sentada a su lado. La apuesta es total por parte de la presidenta y Alexia Putellas es el emblema que necesitaba y quería para hacer más grande su legado. "Me preguntó mi agente qué quería hacer y yo le dije que quería seguir ganando. Ha sido una decisión fácil porque quiero competir cada fin de semana. Por eso me muevo a Inglaterra, porque estoy muy contenta de poder competir en esta liga. No solo jugar, quiero ganar. Es un proceso para eso. La mentalidad es ganarlo todo, aunque soy consciente del proceso", confesó Alexia en el acto de presentación.

"Hablamos hace muchos años. Michele quería saber qué necesitamos las deportistas y me contó que tenía en mente el proyecto. Y todo lo que ha ido diciendo se ha ido cumpliendo. Creo que ella hace lo que dice; confío en ella porque no son palabras, sino hechos", admitió la '11', que quiso recalcar ese como uno de los factores que hizo que se decidiera por el London. "Y también que es un club independiente. Es diferente a lo que he hecho toda mi vida y me gusta retarme a mí misma", añadió.

"Es surrealista, ella está aquí sentada. Es un sueño hecho realidad", confesó Kang mirando a Alexia. Las dos mujeres más poderosas del fútbol femenino juntas sobre un escenario en la presentación de la catalana como emblema de un proyecto que va mucho más allá del London City. "Tenemos trabajo que hacer, ella hará su rol en el equipo, queremos que los fans vengan cada semana a animarnos y ella puede hacer eso. No solo tendrá impacto en el campo, sino también en el 'engagement'. Por eso me gusta esta asociación: su marca, su reputación, su nombre crearán más pasión; ya no nos compararemos con el fútbol masculino, crearemos nuestra propia fórmula", reivindicó Kang.

Fichaje clave

"Estoy encantada de emprender este nuevo capítulo", confesó Alexia una vez se hizo oficial su fichaje. "Algunas personas me estuvieron diciendo 'Tú no tienes nada que demostrar, ve a disfrutar la vida', pero esa no es mi manera de entender este trabajo. Mi pasión es competir y si no lo hiciera, posiblemente me rendiría del fútbol. Es mi manera de vivir este deporte, competir y probarme a mí misma en cada entrenamiento y en cada partido. Quiero ser mejor cada día y presionarme, probar mis límites y ahora darle lo mejor a mis compañeras, a mi club y a mis nuevos aficionados", añadió la futbolista.

Alexia busca en Londres salir de su zona de confort, pero dentro de un proyecto competitivo que, además, está únicamente centrado en el fútbol femenino, ya que no depende ni comparte estructura con un equipo masculino. Quería ir a un sitio con proyecto nuevo, demostrando que un club de fútbol solo femenino tiene también recorrido y rentabilidad. Poder competir en grande desde lo femenino, sin depender del masculino. Al principio como inversión, pero en el futuro, buscando la sostenibilidad.

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"Alexia Putellas encarna la máxima expresión del talento, la dedicación y la visión en el fútbol femenino. Su decisión de unirse a nuestro club independiente, que da prioridad a las mujeres, supone un poderoso respaldo a lo que estamos construyendo en Londres", secundó Michele Kang. "Su fichaje por el equipo londinense marca el siguiente capítulo de una carrera extraordinaria, con la ambición de competir por los títulos más importantes al más alto nivel, al tiempo que contribuye a dar forma al futuro del fútbol femenino y a la próxima generación", recalcó, la entidad que ya cuenta en su plantilla con la dos veces Balón de Oro y favorita para llevarse el galardón este año.