Las Palmas de Gran Canaria instalará una pantalla gigante para ver el España-Bélgica del Mundial

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria instalará este viernes una pantalla gigante en la Plaza Don Benito, en el barrio de Schamann, para seguir en directo el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica.

El encuentro comenzará a las 20:00 horas, hora canaria, y podrá verse de forma gratuita en este espacio público, habilitado para que vecinos, vecinas y aficionados al fútbol puedan compartir el ambiente de una de las citas deportivas más destacadas del calendario internacional.

Cartel Ayuntamiento LPGC cuartos de final selección española / LP / DLP

Cine infantil antes del partido

Antes de la retransmisión, a las 18:00 horas, se proyectará el corto ‘El Caracol y la Ballena’ dentro de la iniciativa municipal ‘Vamos de Cine 2026’, organizada por la Concejalía de Cultura.

Con ambas propuestas, el Ayuntamiento busca impulsar el uso de los espacios públicos como lugares de encuentro, convivencia y participación ciudadana, además de ofrecer una alternativa de ocio vinculada al recorrido de la selección española en el Mundial, que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

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La Plaza Don Benito contará con una pantalla de gran formato y el acceso será libre hasta completar aforo. Por ello, se recomienda acudir con antelación para disfrutar del evento.