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Ni Pedri ni Yéremy Pino: este es el primer futbolista canario que jugó en la Selección Española

A lo largo de la historia, han sido muchos los jugadores nacidos en las islas que han representado al combinado nacional en amistosos, Eurocopas y Mundiales

Yeremy Pino y Pedri con la camiseta de la Selección Española

Yeremy Pino y Pedri con la camiseta de la Selección Española / LP/DLP

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Canarias cuenta con una destacada representación en el Mundial de 2026. Pedri González y Yéremy Pino defienden la camiseta de la Selección Española, mientras que Nico Paz compite con Argentina. Sin embargo, la presencia de futbolistas canarios en los grandes torneos internacionales no es algo nuevo. A lo largo de la historia, decenas de jugadores nacidos en el archipiélago han vestido la camiseta de España. Para descubrir quién fue el primer isleño que debutó con la Selección nacional hay que remontarse varias décadas atrás.

España ha contado con grandes leyendas canarias, como David Silva y Pedro Rodríguez, dos campeones del mundo en Sudáfrica 2010 que dejaron una huella imborrable en la historia de la selección. Tanto el Mago de Arguineguín como 'Pedrito' firmaron actuaciones memorables con la camiseta de La Roja. De hecho, Silva es el cuarto máximo goleador histórico del combinado nacional y disputó tres Mundiales, además de conquistar dos Eurocopas, en 2008 y 2012.

Pedro Rodríguez Ledesma y David Jiménez Silva posan con la Eurocopa de Naciones de 2012, en el Estadio Olímpico de Kiev, tras golear a Italia (4-0), con un tanto del atacante de Arguineguín.

Pedro Rodríguez Ledesma y David Jiménez Silva posan con la Eurocopa de Naciones de 2012, en el Estadio Olímpico de Kiev, tras golear a Italia (4-0), con un tanto del atacante de Arguineguín. / Efe

Ahora, Pedri González y Yeremy Pino han recogido el testigo de aquellas dos figuras y forman parte de la lista de 26 futbolistas elegidos por Luis de la Fuente para disputar el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección buscará hoy el pase a semifinales frente a Bélgica. En esta edición, el jugador de Tegueste ha sido titular en todos los partidos, mientras que el grancanario Yeremy Pino ha participado en dos encuentros de la fase de grupos, y no ha vuelto ha jugar ningún minuto en las eliminatorias tras sufrir una lesión en el hombro ante Uruguay.

José Padrón, el primer canario que vistió la camiseta de España

Mucho antes de que numerosos futbolistas del Archipiélago se consolidaran en la Selección Española, José Padrón, conocido popularmente como 'El Sueco', se convirtió en el primer canario en defender la camiseta nacional. Natural del barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, debutó con España en marzo de 1929 en un encuentro frente a Portugal que terminó con una contundente victoria por 5-0.

Delantero de gran talento en esa época, Padrón desarrolló buena parte de su carrera en el RCD Espanyol, donde conquistó un Campeonato de Cataluña y una Copa del Rey. También formó parte del combinado español que logró una victoria histórica frente a Inglaterra. España fue el primer equipo de fuera de las islas británicas que conseguía ganar a los ingleses.

Por su parte, el primer tinerfeño en alcanzar la internacionalidad fue Ángel Arocha, nacido en Chimiche (Granadilla de Abona) en 1907. El delantero brilló especialmente en el FC Barcelona, donde marcó más de 200 goles entre 1927 y 1933, además de defender los colores del CD Tenerife y del Atlético de Madrid. Su prometedora trayectoria quedó truncada por la Guerra Civil Española y falleció en el frente en 1938, con solo 31 años, poniendo fin de forma prematura a la carrera de uno de los grandes pioneros del fútbol canario.

En total, 37 futbolistas Canarios han jugado con España Alguna vez:

Lista de jugadores canarios que han jugado en la Selección Española

  1. Padrón
  2. Arocha
  3. Hilario
  4. Luis Valle
  5. Campos
  6. Gabriel Jorge
  7. Pérez
  8. Machín
  9. Arencibia
  10. Alfonso Silva
  11. Rosendo Hernández
  12. Luis Molowny
  13. Miguel
  14. Foncho
  15. Betancort
  16. Tonono
  17. Castellano
  18. Germán
  19. Guedes
  20. Santos
  21. Martín II
  22. Felipe
  23. Gerardo
  24. Diego
  25. Juanito Rodríguez
  26. Pier
  27. Paco Jémez
  28. Valerón
  29. Manuel Pablo
  30. Guayre
  31. Ángel
  32. David Silva
  33. Pedro Rodríguez
  34. Vitolo
  35. Jonathan Viera
  36. Pedri
  37. Yéremi Pino
  38. Ayoze Pérez

En este listado faltan jugadores como Raúl Asencio, que a pesar de ser convocado con la Selección para un partido de Nations League, no llegó a jugar ningún partido.

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Sin embargo, esta lista de futbolistas de las islas seguro que se hará más larga en próximos torneos gracias al talento que sale cada año de las canteras del fútbol canario.

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