Oyarzabal entra en la historia de España en los Mundiales

Mikel Oyarzabal ha vuelto a demostrar que es un futbolista para los grandes escenarios. El delantero de la Real Sociedad ha abierto el marcador en la semifinal del Mundial de 2026 ante Francia al transformar con absoluta sangre fría un penalti en el minuto 22 provocado por Lamine Yamal. Pese a que Maignan adivinó sus intenciones y adivinó el lado, el español la colocó perfectamente en el lateral de la red.

El tanto no solo acerca a España a la gran final, sino que le permite conseguir un récord la historia del fútbol español. El capitán txuri-urdin ha ancalzado los cinco goles en este Mundial, una cifra que le sitúa junto a dos leyendas de la Roja. Con este tanto iguala el récord de David Villa, autor de cinco goles en el Mundial de Sudáfrica 2010, y de Emilio Butragueño, que también firmó cinco dianas en México 1986. Los otros cuatro goles de Oyarzabal en este Mundial fueron dos dobletes ante Arabia Saudí y Austria.

Un especialista infalible desde los once metros

El penalti ha vuelto a confirmar una de las grandes especialidades de Oyarzabal. Con el lanzamiento convertido frente a Francia mantiene un pleno absoluto con la Selección Española, con siete penaltis de siete marcados.

Su fiabilidad desde los once metros también impresiona si se amplía el foco a toda su carrera. Entre clubes y selección, el delantero suma ya 52 penaltis transformados y únicamente 6 fallados, un porcentaje de acierto superior al 89% que le convierte en uno de los lanzadores más fiables del fútbol europeo.

Además, el delantero vasco sigue firmando una temporada sencillamente irrepetible con la camiseta nacional. Con el tanto anotado ante Francia suma ya 14 goles con España en la campaña 2025-26, estableciendo un récord absoluto. Ningún futbolista español había marcado tantos goles con la selección en una sola temporada, superando los 13 que logró David Villa en la campaña 2008-09.

Mikel Oyarzabal dedicándole su primer gol contra Austria a su futuro hijo / Archivo

Ya es el sexto máximo goleador de la Roja

El gol frente a Francia también le permite seguir escalando posiciones entre las grandes leyendas de la Roja. Oyarzabal alcanza ya los 30 goles con la Selección Española, supera los 29 de Fernando Hierro y se coloca en la sexta posición de los máximos goleadores históricos del combinado nacional.

Noticias relacionadas

El siguiente objetivo ya aparece en el horizonte. El atacante queda a solo cinco tantos de David Silva, quinto clasificado con 35 dianas, mientras que en este Mundial ha dejado definitivamente atrás a otros nombres ilustres como Fernando Morientes (27) y Emilio Butragueño (26).

Fuente: Sport