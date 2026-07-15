España - Argentina: cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

España ha dado un golpe sobre la mesa al volver a una final mundialista 16 años después de hacer historia en Sudáfrica. Tras eliminar a Francia casi sin apuros y con un fútbol arrollador, la selección de Luis de la Fuente tendrá la oportunidad de bordarse la segunda estrella en el pecho, esa que cualquier futbolista anhela conseguir.

El partido por el título ya tiene fecha, horario y escenario confirmados, y todo apunta a una de las citas más importantes del deporte español en los últimos años.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial se disputará el domingo 19 de julio de 2026, poniendo el broche de oro a un campeonato que, por primera vez en la historia, ha reunido a 48 selecciones nacionales.

Pedro Porro celebra con sus compañeros su gol contra Francia. / SAM WASSON / EFE

España buscará levantar su segunda estrella tras superar un exigente camino hasta la final y convertirse nuevamente en una de las grandes protagonistas del fútbol internacional. El encuentro será el último de los 104 partidos que componen esta edición del campeonato.

¿A qué hora juega España la final del Mundial?

La FIFA ha fijado el comienzo de la final para las 15:00 horas en la costa este de Estados Unidos. Con lo cual, en España los aficionados podrán seguir el encuentro a partir de las 20:00 horas (canarias) y 21:00 horas (peninsular). Un horario pensado para facilitar el seguimiento del partido en Europa y permitir que millones de espectadores puedan disfrutar de la gran final en horario de máxima audiencia.

El estadio donde España intentará conquistar la segunda estrella

La final se disputará en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford (Nueva Jersey), uno de los recintos deportivos más modernos y espectaculares de Estados Unidos. Con capacidad para 82.500 espectadores, será el escenario donde España tratará de volver a hacer historia.

Aunque habitualmente alberga partidos de fútbol americano de la NFL y cuenta con césped artificial, para el Mundial se ha instalado un sistema de césped natural diseñado específicamente para cumplir con las exigencias de la FIFA y garantizar las mejores condiciones de juego.

El estadio fue inaugurado en 2010 y supuso una inversión cercana a 1.600 millones de dólares, convirtiéndose en su momento en uno de los recintos deportivos más caros del planeta.

Un estadio acostumbrado a las grandes finales

No será la primera vez que el MetLife Stadium reciba un partido de máxima relevancia internacional.

Entre los eventos más destacados que ha acogido figuran:

La final de la Copa América Centenario 2016 , conquistada por Chile frente a Argentina.

, conquistada por Chile frente a Argentina. La final del Mundial de Clubes de la FIFA 2025 .

. Los partidos como local de los New York Giants y los New York Jets, siendo el único estadio de la NFL compartido permanentemente por dos franquicias.

Durante este Mundial 2026 también ha sido una de las sedes principales del torneo, acogiendo varios encuentros antes de convertirse en el escenario de la gran final.

España, a un paso de volver a hacer historia

Después de eliminar a Francia en semifinales, la selección española afronta una oportunidad única para volver a conquistar el mundo. La última vez que España disputó una final mundialista fue en Sudáfrica 2010, cuando el gol de Andrés Iniesta ante Países Bajos permitió levantar la primera Copa del Mundo de la historia del fútbol español.

Partido Francia # España de semifinales del Mundial de fútbol / Andrés Cruz / LPR

Ahora, dieciséis años después, La Roja vuelve a situarse a solo un partido de repetir aquella hazaña. El próximo domingo, el MetLife Stadium será testigo de un nuevo intento por escribir una de las páginas más importantes del deporte español.