Horario y dónde ver la final del Mundial 2026 en Gran Canaria y seguir el partido en directo

La ilusión vuelve a recorrer Gran Canaria. Y no es para menos: en casi un siglo de historia mundialista, La Roja solo ha logrado llegar a una final —la de Sudáfrica 2010—, con un desenlace imposible de olvidar.

Después de eliminar a Francia y clasificarse para la segunda final mundialista de su historia, la selección española volverá a reunir a miles de aficionados repartidos por toda la isla. Plazas, playas, centros comerciales e incluso salas de cine se convertirán este domingo en auténticas gradas improvisadas para empujar a La Roja hacia un nuevo título mundial.

La imagen vivida durante las semifinales, con cientos de personas celebrando cada gol en plazas como Schamann o San Gregorio, volverá a repetirse. Esta vez, con un premio mucho mayor en juego: levantar el segundo Mundial de la historia de España.

Las Palmas de Gran Canaria volverá a sacar el Mundial a la calle

La capital repetirá la fórmula que tan buen ambiente dejó durante las semifinales. La Plaza del Pilar, en el barrio de Schamann, volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro para seguir la final del Mundial.

Ambiente en el inicio del Francia-España de semifinales e la Plaza del Pilar / Iván Icígar

Si durante el partido frente a Francia el barrio vibró con cada jugada de la selección, este domingo se espera una asistencia todavía mayor para acompañar a España en una noche que puede ser histórica.

Telde repetirá la fiesta en San Gregorio

La Plaza de San Gregorio volverá a llenarse de camisetas rojas, banderas y aficionados que seguirán juntos la gran final. El municipio ya respondió de forma masiva durante las anteriores eliminatorias y todo apunta a que volverá a convertirse en uno de los principales puntos de reunión de la isla.

La Aldea también vivirá una tarde histórica

La Plaza de La Alameda acogerá la retransmisión organizada por el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás. La pantalla comenzará a funcionar desde las 18:00 horas, permitiendo que vecinos y visitantes disfruten del ambiente previo antes del inicio del encuentro.

La Aldea ofrecerá la final del Mundial 2026 en la Plaza de la Alameda / La Provincia

Desde el consistorio animan a toda la ciudadanía a acudir con la camiseta de España para convertir la plaza en una auténtica fiesta del fútbol.

Ingenio volverá a reunir a la afición

Otro de los municipios que repetirá será Ingenio. La Plaza de La Candelaria volverá a ser el escenario elegido para seguir la final en pantalla gigante, en una convocatoria en la que el Ayuntamiento ha invitado a acudir con camisetas, bufandas y banderas para apoyar a la selección española.

Plaza de la Candelaria en Ingenio. / La Provincia

El norte de Gran Canaria tampoco se perderá la final

Los aficionados del norte tendrán varias alternativas para seguir el encuentro. En Gáldar, el partido podrá verse desde el Recinto Cultural La Quinta, mientras que San Mateo volverá a instalar su pantalla gigante en la Plaza Alta de la Solidaridad.

Por su parte, Valsequillo repetirá la experiencia en la Plaza de La Barrera, donde se espera una gran asistencia durante toda la tarde.

El sur volverá a vivir otra noche de Mundial

En el sur de la isla tampoco faltarán espacios para seguir la final. En Arguineguín, la retransmisión volverá a concentrarse entre la Plaza Negra y la calle José Manuel Santana. También habrá ambiente mundialista en la playa de San Agustín, que ofrecerá la posibilidad de disfrutar del partido prácticamente con los pies en la arena.

A estas ubicaciones se suma nuevamente el Mercado del Nomad, en Holiday World Maspalomas, que repetirá la experiencia tras el éxito registrado durante las anteriores eliminatorias.

Los centros comerciales volverán a llenarse de aficionados

Los centros comerciales también se preparan para una jornada muy especial. El Centro Comercial Alisios volverá a proyectar el encuentro para todos los aficionados que quieran seguir la final en sus instalaciones.

Afición española viviendo el cruce de España-Portugal en el CC Los Alisios / José Pérez Curbelo / LPR

Lo mismo ocurrirá en Las Terrazas, que volverá a convertirse en otro de los puntos de referencia para vivir el partido acompañado de cientos de seguidores de La Roja.

Los Cines Yelmo ofrecerán otra forma de vivir la final

Para quienes prefieran una experiencia diferente, los Cines Yelmo volverán a retransmitir la final en pantalla gigante. El encuentro podrá seguirse en:

Yelmo Las Arenas.

Yelmo Premium Alisios.

Yelmo Vecindario.

La cadena mantiene sus diferentes packs con entrada, refresco y palomitas, además de las opciones Premium y Luxury según cada complejo.

¿A qué hora juega España la final del Mundial 2026?

España disputará la final del Mundial este domingo 19 de julio, a partir de las 20:00 horas (hora canaria). El rival saldrá de la segunda semifinal entre Inglaterra y Argentina, un encuentro que decidirá quién intentará impedir que la selección española vuelva a tocar el cielo del fútbol.

David Villa celebra el gol de España ante Portugal en el Mundial de Sudáfrica / EFE

Como ocurrió en Sudáfrica hace ya 16 años, miles de grancanarios volverán a reunirse delante de una pantalla para vivir una noche que puede quedar para siempre en la memoria colectiva. Porque hay partidos que se recuerdan durante años y una final del Mundial es, sin duda, uno de ellos.