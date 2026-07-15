Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detención inspector Policía Local LPGCMemoria democrática CanariasObra Estadio de Gran CanariaPlanes fin de semanaTasa de basura LPGCMateo Acimovic - UD Las PalmasShania Gil y las excomponentes de Nueva LíneaOperario fallecido en San Bartolomé de Tirajana
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Lionel Scaloni, tras la remontada de Argentina: "Sin palabras, somos únicos, vamos a dejarnos todo para ganar"

El seleccionador de la Albiceleste, emocionado tras el milagroso pase a la final, admitió que "este grupo no deja de sorprenderme". "Vamos a dejarnos todo para ganar", prometió

Scaloni se funde en un emotivo abrazo con Messi.

Scaloni se funde en un emotivo abrazo con Messi. / Agencias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Clàudia Espinosa

Barcelona

La Argentina de los milagros lo volvió a hacer: defenderá su corona mundial en Nueva York/Nueva Jersey frente a España. Bastaron ocho minutos para culminar una remontada heroica en Atlanta y dejar en el camino a Inglaterra en un duelo intenso, áspero y de escaso brillo futbolístico, decidido por la fe inquebrantable de una Albiceleste que jamás se rinde.

Lionel Scaloni acertó de lleno con los cambios y lanzó a su equipo a por el empate. Thomas Tuchel, en cambio, eligió proteger la ventaja demasiado pronto. Replegó a Inglaterra sobre su propia área y reforzó el bloque con perfiles defensivos como Dan Burn, Ezri Konsa y O'Reilly. Cuando quiso rectificar y devolver ambición a los suyos, ya era demasiado tarde: Leo Messi había guiado otra remontada para la historia.

Enzo, con un obús imparable desde la frontal, y Lautaro, a centro de Messi, firmaron los goles que desataron la locura en Atlanta y metieron a la vigente campeona en una nueva final del Mundial.

Preguntado por una nueva gesta de su selección, Scaloni reconoció sentirse desbordado por las emociones. "Sin palabras, sin palabras. Es una alegría para nuestro país y para nuestra gente. Este grupo no deja de sorprenderme. ¿Te digo la verdad? Vamos a dejarnos todo para ganar. Pero después de esto es difícil intentar ver lo que demuestra esta gente", confesó.

Noticias relacionadas

El seleccionador cerró su comparecencia con un mensaje que resume el espíritu de esta Argentina: "Somos únicos, no es arrogancia, es corazón, esta gente nos llevó a ganar el partido. La camiseta, darlo todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado que la sienten como uno más", concluyó.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
  2. Muere un operario de una grúa tras un accidente laboral durante la retirada de una hormigonera
  3. Hay que reclamar la devolución': Facua se pronuncia sobre la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria anulada por el TSJC
  4. Muere un joven canario en un doble crimen en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla
  5. «Una cascada de reclamaciones» por la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria: CC pide instrucciones claras
  6. Mi casa está derrumbándose': la degradación y la insalubridad amenazan varios bloques de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria
  7. Nueva convocatoria de oposiciones en Canarias: estos son los puestos, las plazas y las fechas de examen
  8. Parece las Maldivas pero está en Canarias: la playa paradisíaca y de agua cristalina que te hará viajar sin salir de las islas

Locura en las calles argentinas después de la victoria ante Inglaterra

Locura en las calles argentinas después de la victoria ante Inglaterra

Lukas Krpalek, bicampeón olímpico, el mejor mentor para los judocas grancanarios

Lukas Krpalek, bicampeón olímpico, el mejor mentor para los judocas grancanarios

Pedrola, que renunció a seguir en la UD Las Palmas y apuntaba al Mallorca de Luis García, se marcha al Oviedo

Pedrola, que renunció a seguir en la UD Las Palmas y apuntaba al Mallorca de Luis García, se marcha al Oviedo

Estados Unidos lanza una segunda oleada de ataques contra Irán contra objetivos militares

Estados Unidos lanza una segunda oleada de ataques contra Irán contra objetivos militares

El traslado de la subestación de La Cícer obliga a abrir 1,5 kilómetros de zanjas en Guanarteme

El traslado de la subestación de La Cícer obliga a abrir 1,5 kilómetros de zanjas en Guanarteme

Asesores y profetas

Asesores y profetas

Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias: "Hay que preguntar en Fuerteventura si apuestan por las renovables"

Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias: "Hay que preguntar en Fuerteventura si apuestan por las renovables"

Sorteo Bonoloto del miércoles 15 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 15 de julio de 2026
Tracking Pixel Contents