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Mbappé, contundente tras la derrota: "Hay una enorme decepción. El fútbol no espera a nadie"

El capitán de Les Bleus fue claro tras la eliminación y afirmó que "no jugamos el partido que queríamos"

Kylian Mbappé, tras la derrota ante España

Kylian Mbappé, tras la derrota ante España / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

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Clàudia Espinosa

Kylian Mbappé dio la cara tras la derrota frente a España en Dallas. La Selección jugó un partido brillante de principio a fin y anuló por completo a la temible Francia para, 16 años después, clasificarse para una final de una Copa del Mundo. El equipo dirigido por Luis de la Fuente desplegó un fútbol coral, dominante y total, y superó con autoridad al combinado galo gracias a los goles de Oyarzabal, de penalti, y Pedro Porro.

El capitán de Les Bleus no tuvo su mejor tarde. Su torneo, eso sí, estaba siendo excelente. Las cosas como son. Mbappé se convirtió en el jugador francés con más apariciones en la historia del Mundial (21), pero se despidió de su tercera cita mundialista de forma amarga, con ocho goles en su casillero y 20 en el total de sus participaciones en el torneo.

Impreciso y neutralizado por la zaga española, terminó protagonizando una acción desafortunada al golpear a Unai Simón en su intento por recuperar un balón al que claramente no llegaba. Un gesto fruto de la frustración que le costó la tarjeta amarilla.

Kylian Mbappé le protesta una acción a Ivan Barton

Kylian Mbappé le protesta una acción a Ivan Barton / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El delantero del Real Madrid fue autocrítico tras el encuentro: "No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas", expresó en declaraciones a 'M6'.

Crítico

"España se mantuvo fiel a su plan de juego, que es lo que la caracteriza: un equipo al que le gusta controlar la posesión y dictar el ritmo. La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran en un ritmo falso, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores técnicos; no supimos cómo hacerles daño cuando más lo necesitábamos", continuó.

El atacante francés lamentó que su equipo permitiera a España imponer su estilo. "Dependía de nosotros cambiar el equilibrio de poder y ahí fallamos”. También señaló problemas en la presión: “Cuando intentábamos apretar, siempre encontraban un tres contra dos en la zona del centro del campo. Fabián y Rodri tuvieron demasiado tiempo para jugar; faltó comunicación en la presión".

Mbappé, defendido por Pedro Porro y Cubarsí

Mbappé, defendido por Pedro Porro y Cubarsí / SAM WASSON / EFE

Mbappé insistió en que Francia debía haber planteado el partido desde el duelo individual. "Necesitábamos jugar uno contra uno, obligarlos a correr con nosotros porque son un equipo al que no le gusta correr sin balón. E incluso cuando recuperábamos el balón, técnicamente, los primeros pases, los primeros toques no estaban a la altura de una semifinal de un Mundial. Cuando sumas todo eso, el resultado es la derrota", detalló.

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Y reconoció la dureza del golpe: "Hay una enorme decepción; no puedo expresarlo con palabras. Tendremos que recuperarnos, tomarnos unas vacaciones y seguir adelante. El fútbol no espera a nadie. Otras cosas sucederán a nivel de club y de selección".

Fuente: Sport

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