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Dani Alves revela su cambio de vida: “Ganando 113 euros en prisión era más feliz que teniendo millones gracias al fútbol”

El exfutbolista comparte mensajes religiosos como predicador cristiano tras su paso por prisión y reflexiona sobre la importancia de la espiritualidad

Dani Alves.

Dani Alves. / Europa Press

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Cristina Sebastián

Barcelona

El exfutbolista brasileño Dani Alves vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras unas declaraciones en las que habló sobre su experiencia en prisión y su transformación personal. Alves fue acusado de agresión sexual por un hecho ocurrido el 30 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona y, tras pasar más de un año en prisión provisional, actualmente se dedica a compartir mensajes religiosos como predicador cristiano.

“En prisión era más feliz”

Durante una conferencia, Alves recordó su etapa en la cárcel y la comparó con los años que vivió como jugador de fútbol profesional.

El brasileño relató cómo cambió su forma de ver la vida después de atravesar dificultades legales. “Yo ganaba millones de euros gracias a Dios y al fútbol, pero en la prisión, ganando 113 euros, era más feliz. Antes jugaba a fútbol y ahora estaba en la prisión limpiando la casa. Pero tenía a mi Padre (Dios) conmigo. Entonces yo decía: ¿qué valen millones de euros sin el Padre?”, expresó.

Sus palabras rápidamente se han difundido en redes sociales y provocaron opiniones divididas. Mientras algunos usuarios destacaron su cambio espiritual, otros han cuestionado la forma en la que se refirió a su tiempo en prisión debido al proceso judicial que enfrentó.

Un nuevo camino como predicador cristiano

Tras recuperar su libertad, Alves ha mostrado una faceta alejada de los campos de fútbol y más enfocada en la religión. A través de sus redes sociales y apariciones públicas, ha compartido mensajes relacionados con la fe y las enseñanzas que afirma haber adquirido durante los momentos más difíciles de su vida.

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El exjugador pasó de ser una figura reconocida del deporte mundial a participar activamente en espacios religiosos, donde cuenta su experiencia personal y su visión sobre la importancia de la espiritualidad.

Fuente: El Periódico

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