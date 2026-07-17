FICHAJES
El Atlético le cierra la puerta del Barça a Julián Álvarez: "No aceptaremos 100 millones, ni 150, ni 200"
"Se lo hemos manifestado al jugador, al agente y al presidente del Barça", afirma Miguel Ángel Marín en declaraciones a los medios del club
"No aceptamos la oferta 100 millones de euros, ni aceptaremos una 150 ni de 200". El Atlético de Madrid ha fijado una postura de máximos sobre Julián Álvarez frente a la presión del Barça para hacerse con sus servicios. Su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, ha realizado unas tajantes declaraciones a los medios del club en las que confirma su voluntad de que el delantero argentino continúe en el club esta temporada. Si cumple el órdago lanzado, el Barça se puede olvidar definitivamente de su fichaje.
"Se lo hemos manifestado al jugador, al agente y al presidente del Barça", explica Gil Marín, apelando a Joan Laporta y a sus declaraciones sobre que la oferta de 100 millones que envió al Atlético hace unas semanas "no es infinita". "La única respuesta posible es que nuestra respuesta sí es infinita. No queremos transferirlo", explica el dirigente rojiblanco.
Gil Marín responde así en primera persona a las declaraciones de Julián Álvarez durante el Mundial, en las que manifestó que "lo mejor para todos es un traspaso", argumentando que deseaba cumplir su "sueño", en referencia a jugar en el Barça, aunque sin mencionar al club azulgrana en ningún momento.
"Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. No tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético. Queremos seguir contando con él", ha profundizado Gil Marín, invitando al Barça a buscar el relevo de Lewandowski en otro lugar.
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Fuente: El Periódico
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