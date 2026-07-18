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MUNDIAL 2026

Francia e Inglaterra pugnan por el tercer puesto en el partido que nadie quiere jugar

La pelea por la Bota de Oro del Mundial y la despedida de Deschamps después de 14 años son los escasos alicientes del partido de esta noche (23.00 horas) en Miami

Kylian Mbappé y Didier Deschamps.

Kylian Mbappé y Didier Deschamps. / FRANCK FIFE / AFP

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Decía Luis Aragonés antes de la final de la Eurocopa 2008, a modo de arenga a sus futbolistas, que "del subcampeón no se acuerda nadie". Y algo de razón tenía el fallecido seleccionador, pero no estaba del todo acertado. Seguramente no muchos recuerde contra quién ganó Pelé sus tres Mundiales, pero permanece vívido en la memoria el segundo puesto de Francia en Qatar 2022.

Ahora bien, ¿quién recuerda cuál fue el tercer clasificado de esa cita? ¿Quién recuerda cómo quedó aquel partido entre Croacia y Marruecos en la víspera de la santificación de Messi? En efecto, nadie recuerda aquella victoria croata por 2-1 que les reportó el bronce mundialista. Cayeron en semifinales, se quedaron a un partido de la final. Eso es lo relevante.

Jude Bellingham.

Jude Bellingham. / JUSTIN SETTERFIELD / Getty Images via AFP

La tradición marca que, a diferencia de lo que ocurre en las Eurocopas, el Mundial acoge un partido por el tercer puesto que ninguna de las implicadas tiene ganas ni ánimo de jugar. Francia e Inglaterra, las dos selecciones que este sábado (23.00 horas) se enfrentan en Miami por el bronce, no son una excepción.

El dolor de las semifinales

Los franceses todavía se están curando las heridas provocadas por el vendaval español en la semifinales del martes. Y qué decir de los ingleses, a quienes la forma en que tiraron con el planteamiento ultradefensivo de Thomas Tuchel su ventaja en su partido contra Argentina les sangrará durante generaciones.

Todos desearían estar ya disfrutando de las vacaciones tras una temporada extenuante que, en algunos casos, arrancó en el Mundial de Clubs hace 13 meses. "Hay un tercer puesto en juego, así que vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo. Tenemos ese deber con nosotros mismos, con lo que representa esta camiseta y con toda la gente que está detrás de nosotros", explicó Didier Deschamps en declaraciones a la federación francesa.

Deschamps deja paso a Zidane

Entre los escasos alicientes del partido figura el ganador de la Bota de Oro al máximo goleador del Mundial. Kylian Mbappé y Leo Messi llegan al fin de semana definitivo empatados con ocho goles, con una asistencia más (cuatro) para el argentino. Jude Bellingham y Harry Kane llevan seis, por lo que conservan opciones de acabar en lo más alto de esa clasificación.

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El de este sábado será también el final de una era para Francia. Deschamps abandona el cargo de seleccionador después de 14 años para dejar su puesto a Zinedine Zidane. En Inglaterra, pese al incendio de la semifinal, parece que Tuchel seguirá en el cargo con la mirada puesta en la Eurocopa 2028, que se disputará precisamente en Reino Unido e Irlanda.

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Fuente: El Periódico

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