Jefté lo deja claro: Las Palmas está por delante de Oviedo y Albacete

Las conversaciones que mantiene la UD Las Palmas para incorporar a Jefté Betancor Sánchez (Las Palmas de Gran Canaria, 6 de julio de 1993) avanzan por dos vías paralelas: por un lado, las negociaciones con el Olympiacos para encontrar una fórmula que permita el acuerdo entre ambos clubes y, por otro, el entendimiento contractual con el delantero. Ninguna de las dos operaciones está cerrada todavía, aunque se confía en que la próxima semana pueda resultar decisiva.

La propuesta de la UD Las Palmas al futbolista contempla un contrato por dos temporadas, mientras que Jefté aspira a ampliar ese vínculo por una campaña más y mejorar sus condiciones económicas. Las posturas todavía están alejadas, pero las conversaciones continúan abiertas con el objetivo de acercar posiciones.

La entidad amarilla le ofrece dos años, pero el delantero quiere firmar por tres

En paralelo, la entidad amarilla trabaja con el Olympiacos para encontrar un punto de encuentro. Una de las fórmulas planteadas pasa por abonar la cantidad que reclama el club griego siempre que la UD Las Palmas consiga el ascenso a Primera División, una alternativa que permitiría repartir el riesgo de la operación.

La postura del Olympiacos también tiene su explicación. El conjunto de El Pireo incorporó al delantero en enero de 2025 después de abonar alrededor de 500.000 euros al Panserraikos y firmarle un contrato hasta junio de 2027. Aunque no cuenta con él para el nuevo proyecto, pretende recuperar, al menos, una parte de la inversión realizada antes de autorizar su salida.

Mientras tanto, el Olympiacos dispone de otras alternativas. El Real Oviedo ya ha trasladado una oferta de un millón de euros por el traspaso del delantero, mientras que el Albacete Balompié también está dispuesto a afrontar una operación económica para hacerse con sus servicios. La UD Las Palmas, por su parte, busca una fórmula diferente que permita satisfacer las pretensiones del club griego sin comprometer el equilibrio económico de la operación.

Sin embargo, el futbolista ya ha trasladado su postura al Olympiacos: si finalmente abandona el conjunto griego, su única opción pasa por vestir la camiseta de la UD Las Palmas. Jefté no contempla, en estos momentos, otro destino pese a las alternativas que maneja el club heleno.

El club carbayón ya ha trasladado al Olympiacos una oferta de un millón de euros por el traspaso.

Esa firme voluntad del delantero se ha convertido en uno de los principales argumentos de la negociación. Como ya ocurriera hace varias temporadas con Sandro Ramírez, la predisposición del jugador a jugar en Gran Canaria puede acabar siendo un factor determinante para desbloquear una operación que, pese a la distancia entre las partes, continúa avanzando a fuego lento.

Jefté llega a esta situación después de completar una notable temporada en el Albacete Balompié, donde cerró el curso con 14 goles en todas las competiciones: 10 en Liga y 4 en la Copa del Rey. Disputó 37 encuentros oficiales y sumó una asistencia, unos números que han reforzado su valor en el mercado.