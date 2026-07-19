La afición en la plaza de la Müsica: "¡Yo soy español, español!"

La primera parte del partido finalizó sin nada demasiado reseñable. Con una parada para el descanso y recargar vasos de cerveza, en la cola de uno de los puestos, Christian Benítez compartió que “he pasado la primera parte con mucha tensión, seguimos 0-0, pero estoy convencido de que marcaremos y ganaremos”. Para él, fiel seguidor de jugadores como Cucurella, le haría “una ilusión tremenda que ganemos la copa, son jugadores jóvenes que lo están dando absolutamente todo, se lo merecen”. A su lado, Antonio Matza, de origen italiano pero vistiendo el azul de Argentina, menciona con alegría a Messi y asegura que el “el fútbol es para todo el mundo, yo vengo con la camiseta de Argentina pero me siento mitad español y con educación es todo mejor”.

“¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español, español!”, con este coreo de fondo, la plaza dio paso a la segunda parte del Mundial, más animada, con varios intentos de gol nada más comenzar y un córner a la mitad. La inquietud fue en aumento mientras los minutos pasaban y aún ninguno equipo lograba meter gol. La frustración se palpaba, especialmente para Daniel Martín, quien consideraba que “Argentina está jugando sucio, dando muchos golpes….”. Justo en ese instante, España casi marca y Martín pareció recuperar un poco la ilusión: “con humildad se puede”.

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Entre el gentío, también presentes se encontraban la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; y la concejala de Deportes, Carla Campoamor. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aseguró los preparativos para el evento incorporando una pantalla, una 'fan zone' con actividades para todos los públicos, así como zona de restauración, de manera que la experiencia se convierta en una auténtica fiesta del deporte.