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La albiceleste toma Franchy Roca: Argentina juega la final como en casa en Gran Canaria

Banderas argentinas ondean entre cánticos y camisetas mientras el restaurante Cuartango se convierte en el epicentro de la afición

La calle Franchy Roca, en la capital grancanaria, se viste de albiceleste

La calle Franchy Roca, en la capital grancanaria, se viste de albiceleste

Gretel Morales Lavandero

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Gretel Morales Lavandero

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Las Palmas de Gran Canaria

La calle Franchy Roca, en Las Palmas de Gran Canaria, se tiñe de albiceleste. Banderas argentinas ondean entre cánticos y camisetas mientras el restaurante Cuartango se convierte en el epicentro de la afición, que vive con máxima expectación la final que decidirá al próximo campeón del mundo. La demanda ha sido tal que el local ha tenido que ampliar su capacidad alquilando el karaoke Jacky, justo enfrente. "Hemos tenido que triplicar los pedidos de fernet", explica su dueño, Raúl Gabriel Urán.

El ambiente no es nuevo para el establecimiento. El pasado miércoles ya vibraron con la victoria de Argentina frente a Inglaterra, en una jornada que desbordó todas las previsiones. "No dejaba de llegar gente; fue tal la afluencia que incluso tuvieron que venir tres patrullas de policía porque los coches no podían circular", recuerda Urán.

En los minutos previos al pitido inicial, la tensión se mezcla con la ilusión. La espera se hace corta entre bombos y ritmo de batucada, que pone banda sonora a una hinchada que, pese a la distancia, transforma el bar en un pedazo de Argentina.

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Clara Saguas, residente en Canarias desde hace 21 años, reconoce que encuentros así le hacen sentirse "más cerca de casa". "El anterior fue muy emocionante porque no lo esperaba; esta vez sí hay expectativas de que podamos ganar", comenta. Confía en una victoria por 3-0 y señala la segunda parte como clave: "Creo que el primer tiempo será muy peleado".

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