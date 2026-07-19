La albiceleste toma Franchy Roca: Argentina juega la final como en casa en Gran Canaria
Banderas argentinas ondean entre cánticos y camisetas mientras el restaurante Cuartango se convierte en el epicentro de la afición
La calle Franchy Roca, en Las Palmas de Gran Canaria, se tiñe de albiceleste. Banderas argentinas ondean entre cánticos y camisetas mientras el restaurante Cuartango se convierte en el epicentro de la afición, que vive con máxima expectación la final que decidirá al próximo campeón del mundo. La demanda ha sido tal que el local ha tenido que ampliar su capacidad alquilando el karaoke Jacky, justo enfrente. "Hemos tenido que triplicar los pedidos de fernet", explica su dueño, Raúl Gabriel Urán.
El ambiente no es nuevo para el establecimiento. El pasado miércoles ya vibraron con la victoria de Argentina frente a Inglaterra, en una jornada que desbordó todas las previsiones. "No dejaba de llegar gente; fue tal la afluencia que incluso tuvieron que venir tres patrullas de policía porque los coches no podían circular", recuerda Urán.
En los minutos previos al pitido inicial, la tensión se mezcla con la ilusión. La espera se hace corta entre bombos y ritmo de batucada, que pone banda sonora a una hinchada que, pese a la distancia, transforma el bar en un pedazo de Argentina.
Clara Saguas, residente en Canarias desde hace 21 años, reconoce que encuentros así le hacen sentirse "más cerca de casa". "El anterior fue muy emocionante porque no lo esperaba; esta vez sí hay expectativas de que podamos ganar", comenta. Confía en una victoria por 3-0 y señala la segunda parte como clave: "Creo que el primer tiempo será muy peleado".
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
- Estados Unidos impulsa un centro militar a 300 kilómetros de Canarias
- Yeray Ortiz, mecatrónico del Puerto de Las Palmas: «Aquí puedes duplicar o triplicar tu sueldo»
- Nueva Línea ya tiene fecha para su regreso a Gran Canaria: así será su estreno con la nueva formación vocal
- Voy a por la mayoría absoluta, pero tenderé la mano a quienes no vengan a recortar derechos': Poli Suárez, candidato del PP a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria
- El Ayuntamiento no hizo bien los deberes': habla Alejandro Navarro, abogado que ganó el recurso que tumbó la tasa de basuras
- El Módena se entromete en el fichaje de Alessandro Bianco por la UD Las Palmas
- ¿Qué fue del mono Felipe? La historia del animal más famoso del Parque Doramas cuyo cráneo acabó en Jinámar