Entre cánticos, nervios y fe: así vivió la hinchada argentina el duelo ante España

El primer tiempo arrancó con el pulso acelerado en Franchy Roca. Apenas había rodado el balón cuando llegó el primer sobresalto: Lamine Yamal encaró portería y obligó a los argentinos a intervenir con una parada firme que desató una mezcla de tensión y alivio en el local. “¡La concha de tu madre!”, gritó alguien entre la multitud segundos antes de la acción. La respuesta del ‘Dibu’ no solo evitó el gol, sino que reactivó los bombos y devolvió el aliento a una afición que no tardó en responder con un cerrado “¡Vamooos!”.

Argentina intentó sacudirse la presión con rápidas transiciones. En una de ellas, Lionel Messi filtró un balón que generó peligro, pero la defensa española, con Unai Simón atento, logró desactivar la jugada antes de que tomara cuerpo. Cada recuperación, cada balón dividido ganado, era celebrado como una pequeña victoria en un bar convertido en grada improvisada.

El partido entró entonces en una fase de intercambio constante, con España buscando imponer su circulación y Argentina apostando por la intensidad en la recuperación. Un robo sobre Marc Cucurella levantó la ilusión en una explosión de aplausos que evidenciaba la tensión acumulada. Pero la euforia duraba lo justo: cada avance del conjunto dirigido por Luis de la Fuente volvía a sumir el ambiente en un silencio expectante. “¡Sácala!”, se escuchaba de forma casi unánime cuando el balón rondaba el área albiceleste.

La figura de Emiliano Martínez volvió a emerger como sostén del equipo. Una intervención decisiva ante un disparo de Mikel Oyarzabal provocó la ovación más sonora de la primera mitad. “¡Olé, olé, olé, Dibu!”, corearon los aficionados, entregados a su portero, que se consolidaba como uno de los nombres propios del partido.

No todo fue entusiasmo. El encuentro también dejó espacio para la fricción y la preocupación. Lisandro Martínez vio la tarjeta amarilla tras una entrada por detrás en una acción que encendió las protestas. Minutos después, el central tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias físicas, obligando a Lionel Scaloni a reorganizar.

Gretel Morales Lavandero

En uno de los descansos del juego, Santiago Castella resumía el sentir general: “Ha sido difícil, como se esperaba”. Rodeado de compatriotas, destacaba el valor de vivir el partido “con los mismos de siempre”, repitiendo el ritual que ya compartieron en el anterior Mundial. Para él, además, cada minuto tiene un significado especial: “Ver a Messi en uno de sus últimos grandes escenarios es un privilegio. Es el mejor del mundo”.

Mayra Mazzei, por su parte, reconocía que el desarrollo del encuentro no había cumplido del todo con sus expectativas: “Esperábamos menos de España”. Aun así, admitía que la emoción no depende solo del juego: “Lo que más me emocionó fue el himno. También es verdad que si como argentina no sufres, no se siente igual”. Pese al dominio español en la posesión, mantenía la fe intacta en su selección.

La reanudación no dio tregua. España volvió a golpear primero en sensaciones y, apenas iniciado el segundo tiempo, generó otra llegada que obligó a los argentinos a intervenir. El ‘Dibu’ sostuvo a los suyos una vez más y, como en la primera parte, su respuesta reactivó los tambores y los cánticos en el local, que se resistía a venirse abajo.

El partido se fue endureciendo con el paso de los minutos. Leandro Paredes vio la tarjeta amarilla tras una acción sobre Rodri, una decisión que encendió los nervios entre los aficionados. “¿Pero qué haces, pelotudo? Nos van a sacar roja”, gritó una mujer, llevándose las manos a la cabeza, reflejo de la tensión que se acumulaba en cada jugada.

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Poco a poco, el empuje inicial de la hinchada fue dando paso a un silencio cada vez más denso. Las miradas se clavaban en la pantalla, los gestos se endurecían y las manos se entrelazaban en señal de nerviosismo. Argentina sufría y el bar lo hacía con ella, consciente de que el partido se inclinaba peligrosamente hacia el lado español.