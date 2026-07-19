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Entrevista a Tijl Smitz, presidente de World Climbing Europe en GRAVITEO

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JORDI COTRINA / Vídeo: Pi Estudio

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