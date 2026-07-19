La peor cara de la final del Mundial: "El césped es una vergüenza. Indigno de un partido así"

Pocos escenarios más majestuosos y con capacidad de reunir a tantas estrellas de los distintos ámbitos habrá hoy día en el mundo como el MetLife Stadium para jugar una final del Mundial de fútbol entre España y Argentina.

Escenario idílico a no ser por el pobre estado del césped, que está siendo sin duda la peor cara del partido. Ya se esperaba que el estado de la hierba no fuera la ideal y de hecho la FIFA, consecuente de ello, no programó ningún partido en los últimos 17 días.

El escenario habitual de los NY Giants y los NY Jets de la NFL, lució ya problemas con el estado del césped desde sus primeras citas mundialistas, quedando claro que no ha habido solución para ello, porque desde el primer minuto de la final ha quedado patente que la pelota no rodaba en las condiciones necesarias que merece una cita del tal embergadura.

Messi y Rodri / EFE

Tal es así, que desde el primer segundo las redes se encendieron con ello y cientos de aficionados mostraron su descontento por el estado del césped, dejando claro los aficionados al fútbol americano, que no es algo puntual. También en DAZN, donde Rodrigo Faéz evidenció el problema. "El césped es una vergüenza. Indigno de un partido así" sentenció durante la retransmisión.

El MetLife es conocido por el mal estado de su tapete, algo que hace no entender por ese motivo la elección de la sede para la final.

Durante la pausa por hidratación, los aspersores se encendieron sin dejar un segundo, con la esperanza de recuperar por poco que fuera para los últimos minutos de la primera mitad.

Además, a todo ello hay que añadir que el descanso contará con un espectáculo musical que obligará a montar y desmontar de manera veloz un escenario en el centro del campo, haciendo además que no se pueda regar el césped.

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Mucho lujo y espectáculo a raudales para la final, pero el factor más importante, el más descuidado de todos. Sin duda, un reflejo claro de lo que ha sido este Mundial en Estados Unidos.

Fuente: Sport