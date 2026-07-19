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Los récords que puede romper España en la final del Mundial

La selección española aspira a superar cuatro registros en el partido por el título

Sigue la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, en directo

El camino de España a la final del Mundial: a por la segunda estrella

El camino de España a la final del Mundial: a por la segunda estrella / Perform

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Mario Roldán

España tiene por delante uno de los partidos más importantes de su historia este domingo 19 de julio: la final del Mundial contra Argentina. En juego está tejer la segunda estrella sobre el escudo y romper cuatro récords que magnificarían la gesta de la selección española y sus jugadores en la Copa del Mundo.

La 'Roja' acumula 37 encuentros invicta, con un balance de 28 victorias y nueve empates, desde que cayera por 0-1 ante Colombia en un amistoso celebrado en Wembley el viernes 22 de marzo del 2024. Tras su triunfo en las semifinales ante Francia, el combinado nacional igualó el mejor registro, que estaba en manos de Italia. La tetracampeona del mundo sumó 37 partidos sin perder entre 2018 y 2021, antes de caer, precisamente, contra España en las 'semis' de la Nations League.

Cubarsí y Lamine, en el duelo ante Francia

Cubarsí y Lamine, en el duelo ante Francia / Getty Images

Por otro lado, si la 'Roja' gana y encaja un gol o menos en la final, se convertirá en la selección campeona del mundo con menos goles en contra en toda la historia. Unai Simón, que ostenta el récord de más minutos consecutivos sin encajar en la historia de los mundiales, solo ha recogido el balón de su portería una vez, en los cuartos de final ante Bélgica. Francia en 1998, Italia en 2006 y España en 2010 recibieron dos goles en todo el torneo, aunque disputaron un partido menos, pues no existía la ronda de dieciseisavos.

Uno de los hombres clave para mantener este registro es Pau Cubarsí. El defensa de 19 años, junto con Lamine Yamal, se puede convertir en la primera pareja de adolescentes con el Mundial en sus vitrinas. Hasta ahora, solo tres futbolistas menores de 20 años habían participado en una final: Pelé, con 17, en 1958; Giuseppe Bergomi, con 18, en 1982; y Kylian Mbappé, con 19, en 2018. Todos ellos, además, terminaron levantando el trofeo.

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En la delantera de la selección, Mikel Oyarzabal busca seguir ampliando sus registros. Con su gol de penalti ante Francia, igualó a Emilio Butragueño y David Villa como jugador español con más goles en una edición mundialista, con cinco. Más allá de su tanto ante los galos, el delantero marcó dos dobletes, uno a Arabia Saudí y otro a Austria. El 'Buitre' anotó cuatro a Dinamarca en los octavos de la Copa del Mundo de 1986, y otro en la fase de grupos frente a Irlanda del Norte. Por su parte, el 'Guaje' vio portería ante Honduras, por partida doble, Chile, Portugal y Paraguay en el Mundial de 2010.

Fuente: Sport

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