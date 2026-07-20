Cerca de 8.000 personas celebran en la Plaza de la Música el segundo Mundial de España

Cerca de 8.000 personas se dieron cita este domingo en la Plaza de la Música–Jerónimo Saavedra para seguir en directo la final de la Copa del Mundo de fútbol masculino, en una retransmisión organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La selección española se impuso a Argentina en la prórroga y conquistó así su segunda estrella mundial.

Familias, jóvenes, personas mayores y grupos de amigos compartieron la emoción del encuentro en un ambiente festivo que contó con la presencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, la concejala de Deportes, Carla Campoamor, y el resto de integrantes de la Corporación municipal.

El triunfo de España llegó gracias a un gol de Ferrán Torres en la prórroga, un desenlace que permitió al palmense Yeremy Pino y al canterano de la UD Las Palmas, Pedro González, proclamarse campeones del mundo.

José Pérez Curbelo

Un espacio para vivir la final en comunidad

La instalación de la pantalla gigante fue posible gracias a la colaboración entre el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un espacio para disfrutar de forma colectiva de una cita histórica para el deporte español.

Dispositivo especial de seguridad y limpieza

Con motivo de la final, el Ayuntamiento desplegó un dispositivo especial para garantizar la seguridad, la movilidad y la limpieza en el entorno de la Plaza de la Música–Jerónimo Saavedra y la Plaza de España.

Como medida preventiva, desde el viernes se instaló un primer vallado de protección alrededor de la escultura de la Plaza de España, al que este domingo se sumó un segundo perímetro de seguridad.

Asimismo, durante toda la jornada permaneció operativo un dispositivo coordinado entre la Policía Local y la Policía Nacional para garantizar el normal desarrollo del evento.

En materia de limpieza, el Consistorio movilizó un operativo formado por 41 trabajadores y 22 vehículos, que actuó desde las 16:00 horas del domingo hasta las 04:00 horas del lunes con labores preventivas y de limpieza posterior. Además, se colocaron 30 contenedores adicionales en el entorno de la Plaza de la Música para facilitar la recogida de residuos y agilizar la recuperación de la normalidad tras la celebración.