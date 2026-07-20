España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

La selección española aterrizará en Madrid Barajas con una hora de retraso

La selección española de fútbol, campeona del Mundial en Estados Unidos tras vencer a Argentina en la final, aterrizará este lunes en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez alrededor de las 13:50, una hora más tarde de lo previsto inicialmente, según informó el personal de AENA a los medios de comunicación.

El equipo nacional, que viaja en un avión IBERIA A350, despegó del Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva York, una hora más tarde de lo que estaba previsto debido al alargue del partido por la prórroga y la posterior fiesta de celebración que tuvieron en la ciudad estadounidense.

En el avión, junto con la expedición de la selección, viaja el trofeo de campeones del mundo, el segundo logrado por España tras el conquistado en Sudáfrica 2010.