Estrella de pasión

El mundo entero volvió a encogerse hasta caber en un balón de ilusión multicolor pateado hasta la gloria por Ferrán Torres. Millones de personas congelaron su rutina para compartir una misma emoción y el fútbol, una vez más, demostró que sigue siendo uno de los pocos lenguajes universales capaces de unir a un planeta entero. En esta vertiginosa edición, La Roja derrotó a una sucia y vil Argentina en una final muy sufrida y cosió una nueva estrella para su escudo; esa que ya brillará para siempre en la memoria balompédica.

España aterrizó en el último partido del Mundial impulsada por una selección que fue creciendo con el paso de los días hasta convencer incluso a los más escépticos. Frente a ella apareció una Argentina orgullosa, marrullera y liderada por un Messi que siempre tendrá un lugar reservado entre los más grandes de la historia. Pero esta vez el destino habló en el español más castizo. La Roja transcribió una página imborrable del deporte nacional con un triunfo construido desde el compromiso de un bloque fornido y solidario.

El fútbol de España desbordó hasta donde la imaginación alcanza, prórroga incluida. Cargado de un simbolismo casi esotérico, con un conjunto compacto, en una mezcla perfecta del augurio más incierto y del caprichoso azar. La España de todos fusionó a golpe de balón (20 tiros a puerta) y un gran físico, lo premonitorio junto a lo casual en un desenlace tan mágico como soñado, donde el gol siempre dicta sentencia.

En estos tiempos tan convulsos, ganar el Mundial ha sido mucho más que un éxito deportivo. Ha supuesto una pausa de hidratación emocional para un país roto; un recordatorio de que también necesitamos celebrar sin costuras, emocionarnos y sentir que todavía existen historias capaces de reconciliarnos con la ilusión. El deporte, cuando alcanza esta dimensión, deja de ser únicamente competición para convertirse en patrimonio sentimental.

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España ya tiene una nueva estrella de pasión. Una estrella conquistada sobre el césped, pero destinada a permanecer encendida para la posteridad en el corazón del firmamento futbolístico.