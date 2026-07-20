"Intentaba no gritar los goles para evitar problemas": un canario celebra desde Argentina la victoria de la selección española

Los balcones, las terrazas y las calles de todo el país retumbaron con canciones de victoria en la noche de este domingo. La selección española masculina se alzó con su segunda estrella en la Copa Mundial de la FIFA 2026, elevando la alegría de una afición que no dejó de sufrir hasta la segunda prórroga contra una Argentina que no tuvo buen perder. El regocijo del partido no solo se vivió en España o en el Estadio de Nueva York, sino en muchos otros países donde miles de españoles celebraron un momento que no entendió de husos horarios, llegando incluso a Argentina. Sin embargo, en este caso, el canario Carlos Pérez Palomino cuenta que tuvieron que llevar la fiesta por dentro.

Carlos, que vive en Argentina desde hace un año, ha sido testigo directo de que "el fútbol es como religión" en el país americano, donde la afición albiceleste ha vivido el Mundial con un regusto agridulce. "El tema de la selección lo viven con mucha intensidad, aquí todo el mundo iba con Argentina. No vas a ver bares de españoles, como sí ocurre en Canarias, donde hay gente apoyando a Argentina. No hay ningún tipo de celebración por parte de la colectividad española", relata.

Celebraciones agridulces

Tal y como cuenta, los argentinos utilizan este deporte como una "válvula de escape", por lo que "la gente salió a celebrar igual" aunque no lograran llevarse el oro: "Casi todo el mundo decía que estaba triste pero tampoco tanto, porque el partido contra Inglaterra para ellos fue una final, y de hecho la celebración fue espectacular, muy parecida a la de hace cuatro años cuando ganaron el Mundial. Y también porque hay mucho agradecimiento a Messi, porque se especula que puede ser su último torneo oficial".

Contagiado por el entusiasmo del país, Carlos ha estado animando a la selección argentina en cada uno de sus partidos, si bien tuvo que decantarse por España en el momento de la final. Rodeado por una multitudinaria marea albiceleste en el momento decisivo, asegura que "iba contento, pero por dentro", con la premisa de "intentar no gritar los goles y estar tranquilo" para evitar posibles problemas.

"Tampoco sabes si va a haber alguien que está con cuatro copas de más y te va a decir algo por gritar", reflexiona Carlos

"Tampoco sabes si va a haber alguien que está con cuatro copas de más y te va a decir algo por gritar", reflexiona, teniendo en cuenta que "nadie va con una camiseta del equipo rival". Especula que "lincharían" a cualquiera que se hubiese atrevido a lucir una camiseta de La Roja, aunque matiza que "hay de todo": desde personas que lo han felicitado y le han dado suerte a lo largo de la última semana hasta personas que le han dirigido palabras duras al conocer su procedencia.

Y es que la afición argentina, asegura Carlos, viene con doble rasero. Se trata de un fenómeno colectivo que le ha "fascinado" porque "se vive de una forma muy especial". No obstante, también tiene "mucha violencia" aparejada, por lo que subraya que "con el tema del fútbol hay que tener cuidado". De hecho, en Buenos Aires "no hay grada de visitantes" para que no se generen todavía más disturbios.

La violencia tras el partido

Carlos evita relacionar esa violencia con el estilo "gancherito" que tienen los jugadores argentinos, aunque ha mantenido conversaciones con algunos amigos que "reconocían lo que había pasado con Enzo Fernández, el golpe con Curbasí o lo que pasó al final del partido", cuando Nahuel Molina propinó un puñetazo a Rodri y, justo después, Paredes se enfrentó a Eric García y Gavi.

Después de la tensión del domingo, el lunes amaneció en Argentina entre festejos agridulces, con un cielo gris y lluvioso "perfecto para meterse en casa". De ese mismo modo, de puertas para adentro, todavía lleva Carlos toda su emoción por La Roja. Eso sí, sin dejar de asombrarse por la pasión argentina: "Mira que España es un país futbolero, pero no tiene ni punto de comparación".