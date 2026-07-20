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MUNDIAL 2026

El origen de la trifulca tras la final: un puñetazo de Nahuel Molina a Rodri

El jugador del Atlético de Madrid inició la batalla entre Paredes, Eric Garcia y Gavi

El puñetazo de Nahuel Molina a Rodri una vez pitó el final del partido

El puñetazo de Nahuel Molina a Rodri una vez pitó el final del partido

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Mario Roldán

El comportamiento de la selección argentina tras el partido contra España dejó mucho que desear. Mientras los jugadores españoles celebraban el histórico título después de un monólogo en la final, en la que la 'Albiceleste' ni siquiera disparó entre los tres palos de la portería de Unai Simón, Leandro Paredes se enzarzó con Eric Garcia, al que agarró del cuello, y Gavi, al que tiró varias veces al suelo.

Sin embargo, la trifulca la inició Nahuel Molina. El futbolista del Atlético de Madrid, que ingresó al terreno de juego en el minuto 58 para sustituir a Gonzalo Montiel, soltó un puñetazo en el estómago a Rodri sin motivo aparente, cuando el Balón de Oro del Mundial salió corriendo desde el banquillo a celebrar el éxito con el resto de sus compañeros.

El jugador del Manchester City, tras el golpe, frenó su carrera y fue a pedir explicaciones a Molina, con el que se encaró antes de la aparición de Eric Garcia. El zaguero del FC Barcelona trató de poner paz hasta que intervino Paredes. El futbolista de Boca Juniors agarró del cuello al de Martorell y, posteriormente, con la colaboración de Thiago Almada, tiró un par de veces al suelo a Gavi, que acudió a socorrer a su compañero.

Esa no fue la única trifulca tras el pitido final. Después de la tangana, Roberto Fabián Ayala, ayudante de Lionel Scaloni, asestó un puñetazo en el cuello a Dani Olmo, mientras este festejaba la consecución de la segunda estrella. Eric Garcia, alucinado por lo que acababa de pasar, pues estaba al lado del egarense, empujó al excentral del Valencia.

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El comportamiento de Argentina empañó una final en la que no comparecieron sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey. Salvo un par de intentos a la desesperada en los compases finales, con el 1-0 ya en el marcador, la 'Albiceleste' no inquietó a la impenetrable defensa española, que solo ha encajado un gol en el Mundial. Una cifra histórica, pues ninguna campeona del mundo había recibido menos de dos tantos.

Fuente: Sport

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