Pedri, el ‘puntal’ de Tegueste campeón del Mundo

¿Qué hay más canario que un terrero de lucha? ¿Hay acaso algo que represente más el espíritu de las Islas que el deporte vernáculo? Tegueste vivió ayer la agarrada futbolística de la década gracias a la selección española y a su vecino más ilustre, Pedri. Y lo hizo junto a su emblemático terrero, punto neurálgico de los actos más importantes del municipio.

Después de más de 120 minutos de nervios casi inaguantables, después de repetidas ocasiones fallidas y de varias actuaciones arbitrales polémicas, España se convirtió en campeona del Mundo. Pero en Tegueste lo que se escuchó tras el pitido final, además de los fuegos artificiales, fue el nombre del número 20 de la Roja coreado sin parar: «Peeedrrri, Pedriiiiii».

La plaza Laureano Hernández, junto a Terrero Insular Mencey de Tegueste, fue el punto de encuentro de los aficionados al fútbol del pueblo que vio nacer –hace 23 años– a Pedri, que desde ayer forma parte ya del Olimpo del deporte internacional.

Desde la 17:00 horas, este espacio rodeado de flamboyanes se vistió de rojo y amarillo para vivir de cerca la final del Mundial. La localidad no quiso dejar pasar la ocasión de animar a su vecino. De hecho, el partido contra Argentina no fue el único acontecimiento deportivo que se vivió en el pueblo. El terrero teguestero acogió, durante el fin de semana, la final del Torneo DISA de Canarias de Primera Categoría. Así que la lucha canaria estuvo muy presente durante toda la jornada.

El Chimbesque, procedente del municipio de San Miguel de Abona, reeditó su título de campeón y muchos de sus miembros y familiares aprovecharon, de paso, para retrasar su regreso a casa y vivir el partido de España en Tegueste. De hecho, el trofeo de ese campeonato estuvo presente en la plaza, convertido también en un amuleto más para darle suerte al teguestero y a toda la Selección. «Ojalá les traiga también el título a ellos», explicó un grupo de aficionados procedentes de Valle de Guerra. «Vinimos para animar al Chimbesque y, de paso, nos quedamos para ver la final. Todos, amigos y familia, estamos aquí para ver este momento tan importante», destacó Airam Hernández.

Muy cerca, junto a la cantina, estaban María Concepción Dorta y Ramón Pérez. Durante todo el Mundial han acudido, siempre que han podido, a ver los partidos en directo al cercano campo de fútbol de Los Laureles. «No podíamos faltar hoy, que es la final, y encima está Pedri, hay que seguir animando». «¡Vamos España!».

Otra tinerfeña, esta vez natural de la vecina localidad lagunera de Tejina, también escogió el terrero de lucha teguestero para sufrir con la Roja. «Vivo aquí y pese a que no tengo ni idea de fútbol me parece un momento muy emocionante, no creo que nadie quiera perdérselo», explicó María Díaz desde uno de los bancos del lateral de la plaza.

Tampoco faltaron a la cita algunos de los amigos del futbolista tinerfeño, que se vistieron con la camisa de su ídolo para animar a voz en grito al representativo español. Héctor González no sólo pasó casi toda su infancia con el del Fútbol Club Barcelona, sino que entrenó con él hasta que la Unión Deportiva Las Palmas se decidió a ficharlo y tuvo que dejar la Isla. «Partíamos el año juntos, con las familias, y tenemos muchos amigos en común. Recuerdo como si fuera hoy cuando íbamos a algún partido y los entrenadores nos comentaban que había ojeadores en la grada que venían a verlo a él, del Madrid y de todos los equipos grandes». Para González, que actualmente regenta el céntrico Bar Los Remedios, es un orgullo ver cómo el que fue su compañero de juegos está cumpliendo su sueño en la élite del fútbol. «Se lo merece, porque tanto él como su familia son excelentes personas».

González esperaba ayer con una mezcla de nervios y emoción que Pedri, que no formaba parte del once inicial, saltara al campo. Algo que no sucedió hasta avanzada la segunda parte. «Hoy he hecho tres entrevistas y en las tres he dicho lo mismo: va a entrar y va a marcar», auguró esperanzado.

En medio del mar de mesas dispuestas en la plaza destacaba también una familia. Todos –madre y padre, y sus dos hijos– llevaban camisetas de la Selección serigrafiadas con el nombre de Pedri a sus espaldas.

El mayor de los dos hijos de este matrimonio natural de Tegueste es Aitor Hernández, que presume de tener en casa, y a buen recaudo, dos botas de fútbol de su paisano «usadas y firmadas». «No me las dio en persona pero las guardo con mucho cariño», añadió.

Anoche, preguntado por sus gustos deportivos, respondió con contundencia. «Soy seguidor de Pedri, pero del Madrid, ¡eh!», recalcó con una sonrisa.

Su corazón blanco no le impidió animar con entusiasmo a su ídolo, aunque tenía claro que Pedri no iba a marcar en la final de Nueva York. «Vamos a ganar: será un 1-2».

El gol de Ferran en el minuto 106 no solo le concedió a España su segundo título de campeón del Mundo. Mientras los jugadores celebraban la victoria en el césped del estadio neoyorquino, en Tegueste arrancó una fiesta que se prolongó hasta entrada la madrugada. Más de uno reía con nerviosismo porque tendría que cumplir la promesa que hizo antes de saber, a ciencia cierta, que sobre el escudo del España lucirán ahora dos estrellas doradas. «Pues al final me voy a tener que teñir el pelo de rosa».

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife