Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | Final del Mundial de Fútbol España-ArgentinaRegreso de Nueva Línea a Gran CanariaPoli SuárezUD Las PalmasDos canarias, campeonas mundiales de baileCampeón regional de lucha canariaSucesos en Gran CanariaColonias felinas en CanariasEvitan el choque de dos aviones en Canarias
instagramlinkedin

Mundial 2026

Puñetazo de Ayala a Dani Olmo tras la final

Imagen bochornosa del exjugador del Valencia y actual ayudante de Scaloni en la selección argentina

Olmo, en una imagen del partido en Nueva York

Olmo, en una imagen del partido en Nueva York / WILL OLIVER / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sergi Capdevila

Dentro de las celebraciones en el MetLife Stadium tras lograr España la segunda estrella de su historia, varios episodios de mal perder del combinado argentino. Se viralizó una imagen de Paredes soltando un manotazo a Eric Garcia y luego yendo a por Gavi. El argentino entró muy pasado de vueltas al encuentro, vio una amarilla muy rápido que lo condicionó el resto del encuentro y se dedicó a cascar por todo el terreno de juego.

Paredes perdió los papeles tras la final del Mundial

Paredes perdió los papeles tras la final del Mundial / Captura de pantalla

El plan de la albiceleste fue claro. Sobrevivir lo máximo que pudiera y esperar algún fogonazo de Messi o alguna transición rápida para picar. El problema es que no disparó a puerta en todo el partido y no generó algo de peligro hasta casi el añadido en la localidad neoyorkina. Así era complicado pensar en asestar algún golpe al combinado de De la Fuente.

Ayala perdió los papeles

Y quien sí lo asestó, pero ya con la prórroga cumplida y con España campeona del mundo, fue Roberto Fabián Ayala. El exjugador, entre otros, del Valencia, actual ayudante de Lionel Scaloni en la selección argentina, se encaró en los festejos con Dani Olmo. Todo fue fruto de la tangana tras el incidente entre Paredes y Eric Garcia. Dani se acercó a la zona y por ahí se cruzó Ayala, que ya era un central rascador en su época.

Ayala y Aimar charlan en una sesión de entrenamiento con Lionel Scaloni

Ayala y Aimar charlan en una sesión de entrenamiento con Lionel Scaloni / TyC Sports

El asistente de la 'albi' parecía que iba a separar al egarense, pero le asestó un puñetazo en la zona del cuello ante el estupor de un Olmo que estaba en ese momento junto a Eric Garcia, que luego empujó a Ayala alucinado por lo que acababa de ver.

Noticias relacionadas y más

Scaloni podría salir

Una imagen pésima del ayudante de un Scaloni que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, tanto en sala de prensa como sobre el terreno de juego. El DT del combinado suramericano comentó que se plantea seriamente cortar su contrato cuando este expire el próximo mes de diciembre.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estados Unidos impulsa un centro militar a 300 kilómetros de Canarias
  2. Susto en el cielo de Canarias: un sistema anticolisión evita un choque frontal entre dos aviones en pleno vuelo
  3. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
  4. Voy a por la mayoría absoluta, pero tenderé la mano a quienes no vengan a recortar derechos': Poli Suárez, candidato del PP a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria
  5. La isla de Canarias donde Miguel Ángel Revilla (84 años) sueña con quedarse a vivir: 'Me hubiera quedado allí
  6. El bocadillo de pata que se ha convertido en un imprescindible de Gran Canaria: un clásico de la gastronomía canaria
  7. Las Palmas de Gran Canaria ya está preparada para recibir a miles de aficionados en la retransmisión de la final entre España y Argentina
  8. Nueva Línea ya tiene fecha para su regreso a Gran Canaria: así será su estreno con la nueva formación vocal

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si has colgado la bandera de España en el balcón tras ganar el Mundial, la comunidad te puede poner esta multa de hasta 3.000 euros

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si has colgado la bandera de España en el balcón tras ganar el Mundial, la comunidad te puede poner esta multa de hasta 3.000 euros

EEUU completa una oleada de bombardeos contra Irán por novena noche consecutiva

EEUU completa una oleada de bombardeos contra Irán por novena noche consecutiva

Confirmado por la FIFA y la RFEF: este es el dinero que se llevan los canarios Pedri y Yéremy Pino por ganar el Mundial 2026, y la parte que se lleva Hacienda

Confirmado por la FIFA y la RFEF: este es el dinero que se llevan los canarios Pedri y Yéremy Pino por ganar el Mundial 2026, y la parte que se lleva Hacienda

Los pacientes canarios encabezan el malestar por la sanidad pública y sus profesionales de España

Los pacientes canarios encabezan el malestar por la sanidad pública y sus profesionales de España

Alan Peiró, adiestrador canino: “Pensamos que con la correa extensible le damos libertad al perro, pero creamos más tensión”

Alan Peiró, adiestrador canino: “Pensamos que con la correa extensible le damos libertad al perro, pero creamos más tensión”

Accidente de tráfico en la GC-100 a su paso por Ingenio: dos heridos moderados tras chocar dos coches y volcar uno de ellos

Accidente de tráfico en la GC-100 a su paso por Ingenio: dos heridos moderados tras chocar dos coches y volcar uno de ellos

Cinco señales de alerta en el desarrollo infantil que no debes ignorar

España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid
Tracking Pixel Contents