De Lamine Yamal a Pedri: la edad que tendrán los campeones del mundo de España en el Mundial de 2030

La Roja ya luce la segunda estrella sobre su escudo. Sin embargo, mientras España sigue celebrando el título conquistado en el Mundial de 2026, hay quien ya empieza a mirar al siguiente gran objetivo: conquistar la tercera y revalidar el campeonato, un bicampeonato que ninguna selección consigue desde que Brasil lo logró hace más de medio siglo.

El Mundial de 2030, además, tendrá un significado muy especial para el fútbol español y también para Canarias.

El torneo se disputará en España, Portugal y Marruecos, y Gran Canaria será una de las sedes oficiales, con el Estadio de Gran Canaria acogiendo varios partidos de la competición. La isla volverá a situarse en el escaparate del fútbol mundial, convirtiéndose en uno de los escenarios donde miles de aficionados y algunas de las mayores estrellas del planeta lucharán por levantar la Copa del Mundo.

Con la resaca futbolística todavía muy presente y la ilusión por todo lo vivido, surge una pregunta inevitable: ¿qué edad tendrán los actuales campeones del mundo cuando llegue el Mundial de 2030?

Una España que llegará en plena madurez

Si la actual generación mantiene su nivel, buena parte del bloque que ha conquistado el Mundial podría llegar a 2030 en uno de los mejores momentos de su carrera. Muchos de los futbolistas que hoy forman la columna vertebral de la selección estarán entonces entre los 25 y los 31 años, una franja considerada ideal para competir al máximo nivel.

Lamine Yamal, con la Copa del Mundo / RFEF

Además, la experiencia adquirida tras levantar el título mundial convertiría a España en una de las grandes favoritas para volver a pelear por el campeonato delante de su propia afición.

Pedri seguirá siendo uno de los líderes

Uno de los nombres propios volverá a ser Pedri. El centrocampista de Tegueste tendrá 27 años durante el Mundial de 2030, una edad perfecta para asumir todavía más peso dentro del equipo nacional.

A su lado también seguirán futbolistas que aún estarán lejos del final de sus carreras, mientras que otros llegarán convertidos en auténticos veteranos del vestuario.

Pedri copa del mundo / Instagram

Gran Canaria, protagonista del Mundial

La celebración del Mundial tendrá un significado especial para Canarias. Gran Canaria albergará partidos oficiales del torneo, convirtiéndose en una de las sedes de una Copa del Mundo por primera vez en la historia.

La isla recibirá a miles de aficionados procedentes de todos los continentes y se convertirá durante varias semanas en uno de los centros neurálgicos del fútbol internacional. La designación supone también un importante impulso para el turismo, la economía y la proyección exterior del Archipiélago, que volverá a mostrarse al mundo a través del mayor evento deportivo del planeta.

Si España logra mantener el bloque campeón, incluso no sería descartable que la selección dispute alguno de sus encuentros en territorio español durante el campeonato, aumentando todavía más la expectación entre los aficionados.

La edad que tendrán los campeones del mundo en 2030

Aunque la lista definitiva puede cambiar en los próximos años, estas serían las edades que tendrían los futbolistas que conquistaron el Mundial de 2026:

Porteros

Unai Simón: 33 años

David Raya: 34 años

Joan García: 29 años

Defensas

Pedro Porro: 30 años

Marcos Llorente: 35 años

Aymeric Laporte: 36 años

Pau Cubarsí: 23 años

Marc Pubill: 27 años

Eric García: 29 años

Marc Cucurella: 31 años

Alejandro Grimaldo: 34 años

Centrocampistas

Rodri: 34 años

Martín Zubimendi: 31 años

Pedri: 27 años

Fabián Ruiz: 34 años

Mikel Merino: 34 años

Gavi: 25 años

Álex Baena: 28 años

Delanteros

Mikel Oyarzabal: 33 años

Lamine Yamal: 23 años

Ferran Torres: 30 años

Borja Iglesias: 37 años

Dani Olmo: 32 años

Víctor Muñoz: 26 años

Nico Williams: 28 años

Yeremy Pino: 27 años

España logró ante Argentina su segunda 'estrella' / EFE

Una generación con margen para seguir haciendo historia

Más allá de las edades, la gran noticia para España es que la base del equipo seguirá siendo relativamente joven cuando llegue 2030. Futbolistas como Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri o Nico Williams afrontarán el torneo en plena madurez deportiva, mientras que otros aportarán la experiencia necesaria para afrontar una competición que tendrá un componente emocional añadido.

Y es que el próximo Mundial no solo puede representar la oportunidad de defender el título conquistado en 2026. También será el campeonato en el que España ejercerá como país anfitrión, con Gran Canaria formando parte de la historia al convertirse en una de las sedes oficiales de la mayor competición del fútbol mundial.