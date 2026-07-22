"Tenía un futuro de oro": el baloncesto canario llora la muerte de Fabiola Mbulito

"Tenía un futuro de oro". Para Fabiola Mbulito, el baloncesto lo era todo. No era un simple pasatiempo, sino una pasión que le corría por las venas. La joven, de 12 años, procedía de una familia marcada por este deporte, con referentes como Puri, Mirr e Iris Mbulito. En 2024 se incorporó al Spar Gran Canaria para continuar la estela que ya habían dejado su tía y sus primas. Desde su llegada al club, sus entrenadores detectaron enseguida su dominio del balón, su facilidad para el juego y sus condiciones físicas. Pero su prometedor futuro quedó truncado este martes, cuando fue hallada muerta en la playa de La Laja. El trágico accidente ha conmocionado a toda la comunidad deportiva, que seguía de cerca los pasos de Mbulito.

"Tuvo una carrera corta, pero impresionante", valora la directora técnica del Spar Gran Canaria y entrenadora de la jugadora, Begoña Santana. Sus comienzos se remontan a su etapa de benjamín en 2024; al año siguiente pasó a premini y en este curso jugó en mini y preinfantil. Además, fue seleccionada por la selección canaria de minibasket. También había sido convocada por la Selección Española U12 Femenina de Baloncesto para participar en una concentración organizada por la FIBA, que comienza este domingo en Zaragoza. "Es muy difícil llegar hasta ahí y ella lo consiguió, porque de toda España a lo mejor convocan a 15 niñas", destaca Santana.

«Con tan solo 12 años medía 1,65 metros. Físicamente era imparable», cuenta Begoña Santana, una de sus entrenadoras

La convocatoria reunía a 26 jugadoras procedentes de distintos clubes del país con el objetivo de participar en unas jornadas de formación y desarrollo deportivo. Entre las seleccionadas figuraban también deportistas de entidades con amplia tradición en el baloncesto español, como Joventut Badalona y Movistar Estudiantes.

La jugadora del Spar Gran Canaria Fabiola Mbulito, fallecida en La Laja. / Cedida

Fabiola destacaba entre sus compañeras como una de las mejores. Su entrenadora la recuerda como una "atleta increíble", completamente entregada cada vez que vestía su camiseta con el número 7. "Con tan solo 12 años medía 1,65 metros. Físicamente era imparable", cuenta. En la cancha, todos los ojos se dirigían a ella por su velocidad y su capacidad de salto, muy superiores para su edad. "Nada más verla cómo botaba y cómo saltaba ya te impresionaba", expresa Santana.

"Su recuerdo permanecerá siempre entre quienes tuvieron la suerte de compartir con ella su pasión por el baloncesto" Federación Canaria de Baloncesto

A sus cualidades físicas se sumaba la naturalidad con la que se movía en el terreno de juego, casi como si hubiera nacido allí. Por eso, su entrenadora destaca también su carácter divertido y la capacidad que tenía para convertir el deporte en un espacio de disfrute incluso en los momentos más exigentes. "Se hablaba con todo el mundo, era superdivertida. Era buena hija y buena sobrina", afirma. Fabiola entrenaba al máximo de lunes a viernes, sin faltar, sin excusas, con ganas e ilusión, porque sabía que ese era su mundo, el lugar donde se movía como pez en el agua. Pero no por ello descuidaba otras obligaciones, como sus estudios: "Sacaba muy buenas notas".

Un vacío difícil de llenar

La muerte prematura de la jugadora, que ocupaba las posiciones de base y alero, ha desolado a su familia, a sus amistades y a todo su entorno deportivo, que admiraba a Fabiola no solo por sus logros, sino también por la persona que era fuera de la cancha. Una buena amiga, una buena hija y una buena deportista. Fabiola deja un vacío en el deporte canario difícil de llenar. "Una niña como esta te sale cada diez años", opina su entrenadora.

La jugadora del Spar Gran Canaria Fabiola Mbulito durante un partido. / Antonio Martel

La conexión de la familia con el baloncesto nació con su tía Puri Mbulito, que llegó a Gran Canaria desde Guinea Ecuatorial en 1980. En una casualidad que acabaría marcando su vida, Puri se convirtió en vecina de Begoña Santana. Nada más coincidir con ella en un supermercado, la entrenadora supo que su destino podía estar en el baloncesto. "Yo la vi tan alta y le dije que era entrenadora de baloncesto, que tenía que venir a probar, y así empezó con nosotros", recuerda. Durante 12 años jugó en la máxima categoría como una de las mejores defensoras. En algunas temporadas fue la máxima reboteadora nacional o se mantuvo entre las primeras del ranking. Además, fue llamada en dos ocasiones por la selección española. Tras una vida dedicada al deporte, se vio obligada a retirarse en 1992 por una artrosis en la cadera.

Iris Mbulito, prima de Fabiola, también ha desarrollado una carrera brillante en el baloncesto. Sus primeros pasos fueron igualmente en el Spar Gran Canaria, aunque ahora juega en el Marino Azul de Mallorca. De ella han destacado su capacidad defensiva, su versatilidad y su habilidad en el uno contra uno. "Fue campeona de España en infantil, en cadete y en junior. Ha sido convocada con todas las selecciones, menos la sénior, y estudió su carrera en Estados Unidos", enumera Santana.

La comunidad del baloncesto se ha volcado con la pequeña y con sus familiares tras el suceso, que ha causado una profunda consternación. La Federación Canaria de Baloncesto expresó su "profundo pesar por el trágico fallecimiento". "Su recuerdo permanecerá siempre entre quienes tuvieron la suerte de compartir con ella su pasión por el baloncesto", señaló en un emotivo comunicado. También se pronunció la Federación Española de Baloncesto, que publicó sus condolencias en redes sociales: "Desde la FEB lamentamos la pérdida de la joven jugadora que iba a debutar este verano con la U12 femenina. Descansa en paz".

Un amplio dispositivo de búsqueda

Su muerte ha sido aún más dolorosa por lo inesperada. Y es que lo que en principio iba a ser un día de playa terminó en tragedia. Fabiola estaba junto a otro menor de 11 años jugando en la orilla cuando una ola los sorprendió y los arrastró hacia el interior. El socorrista saltó al agua y pudo rescatar con vida al menor que acompañaba a Fabiola, pero no llegó a tiempo con la joven.

La Provincia

Para encontrarla se desplegó un amplio dispositivo de seguridad y emergencias, integrado por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), la Policía Local y su unidad de drones, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, efectivos de la Policía Nacional, personal del Servicio Canario de Salud (SUC), Bomberos, Salva-Emer y Cruz Roja. A pesar de los esfuerzos, el cuerpo fue localizado sin vida por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil durante la tarde del martes, a unos 200 metros de la costa. La Laja es una playa conocida por sus corrientes peligrosas y su fuerte oleaje, a lo que se sumaba una prealerta por fenómenos costeros decretada por el Gobierno de Canarias.

"Estamos muy orgullosos de todo lo que consiguió con esa vida tan corta que tuvo", afirma Santana. Dentro y fuera del aro, Fabiola será recordada siempre como "imparable". Una joven promesa que hizo del deporte su espacio de felicidad y cuyos logros van más allá de la cancha. Para quienes la conocieron, su alegría, su humor y su responsabilidad la convirtieron en un modelo a seguir irremplazable.