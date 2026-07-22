Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedri, Ferran y las chocolatinas canariasEstadio de Gran Canaria Mundial 2030Muerte niña Las Palmas de Gran CanariaPerra ChenoaBono único guaguas CanariasUD Las PalmasTasa de basura LPGC
instagramlinkedin

Mundial 2026

Vandalizan el mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona

El mural del artista 'TvBoy', que homenajeaba al autor del gol que le dio a España su segunda estrella, apareció cubierto con pintura blanca

El mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona.

El mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Barcelona

Un mural pintado por el artista urbano 'TvBoy', dedicado a Ferran Torres, héroe de la final del pasado Mundial con su tanto ante Argentina que le dio el título a España, ha sido vandalizado esta pasada noche al ser tapado con pintura blanca.

La obra se encontraba en el popular barrio barcelonés de Gràcia. El mural mostraba al jugador del Barça con la camiseta de la selección española y dándole un beso a la Copa del Mundo.

Después de finalizada su elaboración, este martes, numerosos comentarios de usuarios en las diferentes redes sociales se mostraron contrarios al mismo y el mural ha amanecido con inscripciones contra España y a favor del reconocimiento de las selecciones catalanas. El autor del mural, en comentarios realizados en sus redes sociales, ha anunciado que seguirá pintando y que no le daban miedo las amenazas vertidas.

Noticias relacionadas y más

También hace unos días, el mural dedicado a Leo Messi y Lamine Yamal, que había pintado el artista Axe Colours en Barcelona con motivo de la final del Mundial entre España y Argentina, fue vandalizado a las pocas horas de su creación.

Fuente: Sport

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Hallan muerta a una niña de 14 años en La Laja tras rescatar con vida a otro menor en el mar
  2. Una mujer de Canarias cree haber reconocido a su perra en la que convive con Chenoa y pide una prueba de ADN: «Yo conozco a mi Lola»
  3. Javier Cascón (28 años), el propietario que ha convertido sus pisos en una oportunidad para personas sin hogar: alquileres de 139 euros al mes
  4. Esclarecido el violento asalto a la joyería de Las Terrazas en Telde: cuatro detenidos y botín de más de 120.000 euros
  5. Vecindario cambia su futuro: el suelo donde iban 75 viviendas acogerá una gran superficie comercial
  6. El Cabildo de Gran Canaria descarta ya el negociado y abre la vía a buscar dinero de más instituciones para la reforma del estadio de Gran Canaria
  7. La Aemet avisa de calima, calor y viento fuerte en Canarias para hoy martes: estas serán las zonas más afectadas
  8. El Olympiacos cede y la UD Las Palmas cierra el fichaje de Jefté

Fernando Medina, coordinador de Culture & Business Pride en Las Palmas de Gran Canaria: “La diversidad es vida, alegría y nunca nos enfrenta”

Fernando Medina, coordinador de Culture & Business Pride en Las Palmas de Gran Canaria: “La diversidad es vida, alegría y nunca nos enfrenta”

Torres insta al PP a respaldar la financiación autonómica y dice que Canarias la apoya ahora

Torres insta al PP a respaldar la financiación autonómica y dice que Canarias la apoya ahora

En el 15 aniversario de la muerte de Amy Winehouse, la industria sigue buscando su heredera

En el 15 aniversario de la muerte de Amy Winehouse, la industria sigue buscando su heredera

"Vamos a darles un voto de confianza": desconvocada la huelga de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria

"Vamos a darles un voto de confianza": desconvocada la huelga de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria

Presentación de Temudas Fest 2026 en Las Palmas de Gran Canaria

Antes de dar huevo a tu perro, conviene conocer este detalle que muchos pasan por alto: “No siempre es seguro”

Antes de dar huevo a tu perro, conviene conocer este detalle que muchos pasan por alto: “No siempre es seguro”

Woman agosto llega con los bolsos del verano diseñados junto a Rocío Osorno

Woman agosto llega con los bolsos del verano diseñados junto a Rocío Osorno

Encuentran muerto cerca de París a un supuesto captador de víctimas sexuales de Epstein

Encuentran muerto cerca de París a un supuesto captador de víctimas sexuales de Epstein
Tracking Pixel Contents