FÓRMULA 1
Leclerc lidera los primeros Libres; Cara y cruz para Alonso y Stroll con las 16 mejoras de Aston Martin
Los de Silverstone han tenido un estreno con sabor agridulce del AMR26-B: Alonso ha recortado diferencias en una única vuelta con blandos para ser 13º a 2.4 segundos de Leclerc, pero Stroll ha sufrido un fallo en la nueva suspensión trasera
Charles Leclerc ha liderado la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría con Ferrari y un tiempo de 1.19.075, aunque el monegasco ha concluído anticipadamente la sesión por un fallo de fiabilidad de su monoplaza, que le ha obligado a retirarse a falta de siete minutos.
Max Verstappen, a cuatro décimas con el Red Bull y Lewis Hamilton, que se ha quedado a medio segundo de su compañero, han completado un top tres poco representativo en estos Libres 1, que han sido un suplicio para Carlos Sainz, último (22º) con Williams.
Pero, sobre todo, han servido como primera toma de contacto del nuevo coche de Fernando Alonso, un Aston Martin AMR26-B totalemente renovado, con hasta 16 mejoras, el mayor avance en la F1 desde el gran salto de McLaren en Miami 2024.
Los de Silverstone han tenido un estreno con sabor agridulce, propicio en el caso de Alonso, que solo ha dado una vuelta con neumático blando y ha recortado notablemente las diferencias, para situarse 13º a 2.4 segundos del crono de Leclerc.
La cruz ha sido Lance Stroll, que ha perdido el coche en la curva 3 del Hungaroring por un fallo en la nueva suspensión trasera. Adrian Newey, en el muro, ha torcido el gesto por esta primera incidencia, aunque tratándose de tantas actualizaciones, entra dentro de la normalidad. El diseñador británico tiene comparecencia de prensa esta tarde y ofrecerá más detalles de lo ocurrido.
Cabe destacar que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, no ha participado en la sesión al ceder su Mercedes al rookie Frederik Vesti. Hasta un total de cinco debutantes y reservas han tomado parte en este primer ensayo: Colton Herta, Ryo Hirakawa, Paul Aron, Leonardo Fornaroli y el mencionado Vesti, que ha sido el mejor de los jóvenes.
Fuente: Sport
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