Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vacaciones Pedro Sánchez en CanariasAhogamiento en Las CanterasMuere Rafael InglottLoterías en CanariasIncendios de MadridTaxi Las Palmas de Gran Canaria
instagramlinkedin

F1

Oficial: Lewis Hamilton, sancionado con tres posiciones en parrilla

El piloto británico, que se había clasificado en la segunda posición, ha sido penalizado por interferir en la trayectoria de Oscar Piastri durante la Q3

Hamilton, junto a Norris y Leclerc en la celebración de la pole.

Hamilton, junto a Norris y Leclerc en la celebración de la pole. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Moreno

Barcelona

Ya hay decisión de la FIA. Casi dos horas después del final de la clasificación del Gran Premio de Hungría, el organismo rector ha decidido sancionar a Lewis Hamilton por una acción en Q3 en la que interfirió en la trayectoria de Oscar Piastri.

El británico, que perdió la pole por tan solo 0.012, finalizó la 'Qualy' situado en la segunda plaza, por detrás de Lando Norris y por delante de su compañero, Charles Leclerc, pero su posición de salida este domingo será mucho más retrasada. La FIA le ha impuesto una penalización de tres posiciones en parrilla tras estudiar las imágenes de la acción entre él y Piastri.

El incidente se produjo cuando Piastri se encontraba realizando su último intento en busca de mejorar su posición. Hamilton, que estaba por delante, bloqueó el paso al australiano en la curva 1 y le obligó a sobrepasar los límites de la pista, abortar su vuelta y por tanto, perder toda opción de escalar posiciones.

"Creo que mi mente está en otra parte en este momento, porque una vez que terminé mi vuelta, no sé si me interpuse en el camino de alguien, así que estoy tratando de repasar eso mentalmente, porque no era consciente de que venía nadie", reconoció el de Stevenage en la primera entrevista tras la sesión de clasificación.

Noticias relacionadas

La FIA entiende que, aún sin ser consciente, obstaculizó al piloto de McLaren y le privó de mejorar, y por tanto ha decidido castigar esa acción. De esta manera, Hamilton pasará de la segunda a la quinta plaza, por lo que Leclerc, Antonelli y el propio Piastri, que habían quedado por detrás, ganan una posición.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Chenoa responde a la mujer de Tenerife que reclama a su perra
  2. El barrio 'mundialista' de Yéremy Pino exige mejoras y dejar a un lado el estigma social
  3. Así será la plaza que marcará la prolongación de Mesa y López: el Ayuntamiento licita la obra por 2,5 millones
  4. La Bonoloto toca en Las Palmas de Gran Canaria
  5. El BOE lo hace oficial: los empleados con un año de antigüedad tendrán derecho a un nuevo permiso retribuido de 20 horas y hasta 100 reconocido en el Estatuto de los Trabajadores
  6. Una 'sirena' sorprende a bañistas y paseantes en la playa de Las Canteras
  7. La DGT sanciona a un conductor cada 10 minutos en el radar más activo de Canarias
  8. Buscan a un joven de 22 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo

El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo

Un vestido nuevo, carne mechada y toda una vida de recuerdos: así vive Gáldar el día grande de Santiago

Un vestido nuevo, carne mechada y toda una vida de recuerdos: así vive Gáldar el día grande de Santiago

La Ley de Arrendamientos Urbanos lo confirma: puedes dejar una vivienda de alquiler antes de acabar el contrato si cumples estos requisitos

La Ley de Arrendamientos Urbanos lo confirma: puedes dejar una vivienda de alquiler antes de acabar el contrato si cumples estos requisitos

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social de Canarias: «Si pudiéramos poner 150 euros mensuales a cada pensión no contributiva, solucionaríamos la pobreza de 42.000 familias»

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social de Canarias: «Si pudiéramos poner 150 euros mensuales a cada pensión no contributiva, solucionaríamos la pobreza de 42.000 familias»

Araceli Reymundo, arquitecta bioclimática especializada en Sostenibilidad: "Estamos llegando tarde a la toma de decisiones frente al calentamiento global"

Araceli Reymundo, arquitecta bioclimática especializada en Sostenibilidad: "Estamos llegando tarde a la toma de decisiones frente al calentamiento global"

Refugios de papel para un calor extremo que ya asfixia la ciudad

Refugios de papel para un calor extremo que ya asfixia la ciudad

Pensar más allá del calor

Pensar más allá del calor

Alberto San Juan en Talleres Palermo: un 'Autorretrato capitalista' que agota entradas en Las Palmas de Gran Canaria

Alberto San Juan en Talleres Palermo: un 'Autorretrato capitalista' que agota entradas en Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents