Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vacaciones de Pedro Sáchez en CanariasFuneral de Fabiola MbulitoAccidente mortal CanariasTiempo en CanariasRodaje Russell Crowe Gran CanariaUD Las Palmas20 años sin Sara MoralesTerraza de El Atlante en LPGCPerra de Chenoa
instagramlinkedin

Grecia

La Audiencia de Valencia da luz verde al fichaje de Rafa Mir por el Aris de Salónica

El ex delantero del Valencia CF y Elche CF, condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual, ha recibido una autorización para residir en Grecia, aunque deberá firmar una vez al mes en el consulado

La Audiencia de Valencia da luz verde al fichaje de Rafa Mir por el Aris de Salónica.

La Audiencia de Valencia da luz verde al fichaje de Rafa Mir por el Aris de Salónica. / Biel Alino / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Hugo Ferrer

València

Rafa Mir está a punto de cerrar su nuevo equipo para la temporada 26/27. El ex delantero del Valencia CF y Elche CF, condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual, ultima su fichaje por el Aris de Salónica después de que la Audiencia de València haya dado luz verde a la operacion lejos del territorio español.

Tal y como ha avanzado Estadio Deportivo, el jugador ha recibido la autorización del pasaporte para poder jugar en el extranjero. Un paso clave para su salida del Sevilla.

En este sentido, 'Las Provincias' ha concetado que la Audiencia de Valencia autoriza que el jugador resida esta temporada en Grecia para firmar por el Aris de Salónica, aunque según detalla el periódico, tendrá que firmar una vez al mes en el consulado.

Rafa Mir con el Sevilla

Rafa Mir con el Sevilla / SEVILLA FC

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por la agresión sexual a una joven de 21 años ocurrida en la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en su vivienda de la urbanización Torre en Conill, en Bétera.

Noticias relacionadas

Apartado en el Sevilla

La mayoría de las vías abiertas para Rafa Mir, apartado por el Sevilla a la espera de cerrar su salida, provienen del extranjero, aunque en las últimas horas se le ha relacionado con Las Palmas y el Mallorca.

Fuente: Superdeporte

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere en Alemania Leticia Fonte Marrero, hija mayor del periodista Juan Francisco Fonte
  2. Violencia en Las Palmas de Gran Canaria: un grupo de jóvenes agrede a dos hermanos en la Plaza de España
  3. Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
  4. Russell Crowe lidera la resistencia celta contra las legiones romanas un día más en Hoya del Pozo
  5. Muere tras nueve meses ingresado por una caída en un hotel de Canarias
  6. Detenido un empleado por estafar más de 153.000 euros en una empresa de material hidráulico en Fuerteventura
  7. La Diócesis de Canarias anuncia los nuevos nombramientos de párrocos en Las Palmas para el curso 2026/2027: todos los cambios
  8. Rubén, bombero: 'Este pequeño gesto al cerrar la puerta por la noche te puede salvar la vida

El BOC lo hace oficial: el Gobierno de Canarias aprueba una ayuda para que puedas cambiar el aire acondicionado

El BOC lo hace oficial: el Gobierno de Canarias aprueba una ayuda para que puedas cambiar el aire acondicionado

El maquillaje viral del verano que arrasa en TikTok

El maquillaje viral del verano que arrasa en TikTok

Una nueva herramienta identifica sistemas de IA utilizados para crear videos falsos

Una nueva herramienta identifica sistemas de IA utilizados para crear videos falsos

Arde un vehículo bajo la Onda Atlántica en Las Palmas de Gran Canaria y cierran la GC-1 en dirección al Puerto

Arde un vehículo bajo la Onda Atlántica en Las Palmas de Gran Canaria y cierran la GC-1 en dirección al Puerto

Arde un coche bajo la Onda Atlántica en Las Palmas de Gran Canaria

Arde un coche bajo la Onda Atlántica en Las Palmas de Gran Canaria

Parece Punta Cana, pero está en Canarias: esta es la playa que una revista de viajes compara con el Caribe

Parece Punta Cana, pero está en Canarias: esta es la playa que una revista de viajes compara con el Caribe

Antes de que sientas hambre o sed, tu cuerpo ya sabe lo que necesita: el mecanismo que decide cuándo comer o beber

Antes de que sientas hambre o sed, tu cuerpo ya sabe lo que necesita: el mecanismo que decide cuándo comer o beber

Tarta de queso y mango sin horno: fácil, muy cremosa y perfecta para este verano

Tarta de queso y mango sin horno: fácil, muy cremosa y perfecta para este verano
Tracking Pixel Contents