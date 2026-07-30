La Copa del Mundo levantada por España visita la redacción de La Provincia

La Copa del Mundo levantada por la selección española llegó este jueves, 30 de julio, a la redacción de La Provincia de la mano de José Juan Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. Arencibia acercó al periódico una réplica oficial del trofeo con el que España celebró en Nueva York su victoria en el Mundial de 2026.

La presencia de la copa despertó una gran expectación entre los trabajadores del periódico, que tuvieron la oportunidad de observar de cerca y fotografiarse con uno de los símbolos más reconocibles del deporte mundial. Por unos instantes, la redacción revivió la emoción de un triunfo que otorgó a España la segunda estrella de su historia.

La Copa del Mundial en la redacción de La Provincia. / Andrés Cruz

El símbolo de la segunda estrella

La selección española ganó su segundo Mundial el pasado 19 de julio tras imponerse por 1-0 a Argentina en una final que se resolvió durante la prórroga. Ferran Torres marcó en el minuto 106 el tanto que permitió al equipo dirigido por Luis de la Fuente volver a levantar la copa 16 años después de la victoria lograda en Sudáfrica.

La presencia del trofeo en Gran Canaria se enmarca en los actos organizados por el centenario de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, que durante 2026 conmemora sus cien años de historia.

José Juan Arencibia aprovechó su paso por la Isla para acercarlo a la redacción de La Provincia y compartir con sus trabajadores uno de los grandes símbolos del reciente éxito de la selección española.

La estancia de la copa en Canarias será, sin embargo, breve. Según explicó Arencibia durante la visita, el trofeo partirá este sábado hacia Madrid, donde volverá a quedar bajo la custodia de la selección española. Su paso por el periódico dejó así una imagen excepcional antes de que la réplica regrese a manos de la Federación Española.