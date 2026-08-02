Broad Peak
Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán
Había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Islamabad
Rescatistas hallaron este domingo en Pakistán el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja, quien había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak (8.047 metros), informó el Club Alpino de Pakistán (ACP).
- La casa de azulejos del 'runner' de La Isleta: la conmovedora historia de Juan Luis Cedrés Pérez
- La casa de azulejos del 'runner' de La Isleta
- Pedro Sánchez ya está de vacaciones en Lanzarote un día después de su visita a Ceuta por la crisis migratoria
- Operación Cherubini: un internacional con Italia y amigo de Pedrola para la UD Las Palmas
- Un taxi circulaba sin neumático y con pasajeros en Las Palmas de Gran Canaria
- El viaducto del Guiniguada inicia su última obra para blindarse como el AVE con 120.000 kilos de tela asfáltica especial
- Nuevo intento de asalto en Las Terrazas: roba en una tienda y lo atrapan con el botín mientras esperaba la guagua
- Amenazas de muerte y coches rotos: una vecina conflictiva mantiene en vilo al Puertillo