Decathlon refuerza su presencia en Canarias con su primera tienda en Fuerteventura
El nuevo establecimiento, ubicado en Puerto del Rosario, cuenta con una selección de disciplinas deportivas entre las que destacan los deportes de agua y montaña, el fitness, el running y el fútbol
La apertura de Decathlon City Fuerteventura se celebrará el próximo 6 de agosto, a las 17:00 horas, y contará con regalos para los 300 primeros clientes que realicen una compra
Redacción
Decathlon, la marca multideporte mundial, abrirá las puertas de su primera tienda en Fuerteventura el próximo jueves 6 de agosto, a las 17:00 horas. El nuevo espacio estará ubicado en Puerto del Rosario, concretamente en el centro comercial Las Rotondas. Para celebrar este hito con la comunidad local, la compañía ha preparado una gran bienvenida: los primeros 300 clientes con cuenta Decathlon que realicen una compra durante la jornada de inauguración recibirán un regalo.
Entre las disciplinas deportivas más destacadas del nuevo establecimiento se encuentran los deportes de agua y montaña, el fitness, el running y el fútbol. Además, también estará disponible el servicio de alquiler por días de paddle surf.
El horario de apertura será de lunes a sábado, de 10.00 a 22.00 horas, y festivos aperturables.
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
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