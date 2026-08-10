Ingebrigtsen se encumbra aún más y España acaba quinta en el 4x400 mixto

La primera jornada de los Campeonatos de Europa de Atletismo que han comenzado este lunes en Birmingham se saldó sin medalla para un equipo español que terminó quinto en el relevo 4x400 mixto y clasificó a bastantes atletas para las siguientes rondas, entre ellos Eusebio Cáceres, Jaime Guerra y Lester Lescay para la final de longitud de este martes. El gran protagonista fue sin duda el noruego Jakob Ingebrigtsen, quien regresó a lo grande tras mucho tiempo con problemas físicos para reinar en los 5.000 metros por cuarta vez en una cita continental al aire libre.

Tras la floja actuación de Ángel González en la prueba individual, España salió con David García, Paula Sevilla, Asabu Pines y Blanca Hervás, quienes acabaron quintos con 3:12.29 en su debut en unos Europeos en esta prueba que se disputó por primera vez en 2024. Hay muy buena materia prima y mucha juventud, pero los chicos deben dar más en este cuarteto.

"He tenido buenas sensaciones a pesar de las marcas, aunque quizá buscábamos más", comentó el debutante Pines. "Hay un nivel increíble y lo mejor es que nosotros estamos a ese nivel. Nuestro objetivo era luchar por las medallas y hemos estado cerca", aseguró la madrileña Blanca Hervás, la encargada de 'cerrar'.

Por delante, Noruega arriesgó y culminó una tarde excepcional. El vallista Karsten Warholm abrió el camino hacia el título y la 'bestia' Henriette Jaeger culminó el trabajo en una recta extraordinaria, pese a que la habían cerrado en la curva. Los escandinavos reinaron con 3:09.62 (nuevo récord nacional), seguido por los británicos con 3:10.47 y por Países Bajos con un gran segundo relevo de Lieke Klaver (3:10.77).

Paula Sevilla, Asabu Pines, David García y Blanca Hervás. / RFEA - SPORTMEDIA

Lo de Jakob Ingebrigtsen es para quitarse el sombrero. El noruego llevaba muchos meses fuera de la competición por sus serios problemas en el tendón de Aquiles izquierdo y llevaba corto de entrenamientos, "pero sin dolores y con muchas ganas de competir", tal y como aseguró recientemente en Montmeló en el Gran Premio de Fórmula 1 de Catalunya como invitado en el box de Adidas. Es un enamorado del atletismo, por lo que decidió arriesgar y apuntarse a los 5.000 en Birmingham. Y el resultado fue su decimoséptimo título continental individual, contando aire libre, cross y pista cubierta.

El mediano de los Ingebrigtsen dejó hacer a sus rivales en los tres primeros kilómetros y cedió unos metros cuando tiró el defensor del título, el sudanés del sur nacionalizado suizo Lobalu (2:40.58 en el tercer mil). El escandinavo empezó a tirar a falta de tres vueltas, pero lo superaron el galo Jimmy Gressier y el alemán Florian Bremm en el penúltimo 100, pero el gran mito de Sandnes reaccionó en la recta y se impuso con 13:15.29 y con una gran alegría, seguido por el germano (13:15.60) y por el galo Etienne Daguinos, quien con 13:16.09 dejó sin medalla a su compatriota Gressier por 30 centésimas.

"Es increíble. Ha sido una etapa muy complicada para mí y un camino muy difícil para llegar a este momento. Las tres últimas semanas han sido muy importantes. Estoy enormemente feliz. En el último kilómetro he sentido que podía conseguirlo y ahora lo que quiero es regresar a mi máximo nivel. Mi cuerpo está al cien por cien, ahora lo que necesito es entrenar y seguir poniéndome en forma. Insisto, estoy muy feliz", afirmó en declaraciones a Teledeporte.

Jakob Ingebrigtsen logró su cuarto europeo en 5.000. / EFE

Plata el año pasado en el Europeo sub'23, la madrileña Marta Serrano debutó a lo grande en un Europeo absoluto con la clasificación para la final de 3.000 metros obstáculos (pasaban ocho de cada semifinal). La discípula de su padre, Antonio Serrano, supo maniobrar muy bien y tiró cuando vio complicarse la clasificación para acabar sexta con 9:34.79, con victoria de la alemana Meyer (9:32.21) y con su compatriota y la reciente mamá Gesa Felicitas Krause segunda (9:32.21). En la otra serie se impuso la británica Thorner (9:32.40), seguida por la 'niña prodigio' finlandesa Ilone Mononen (9:32.55).

Tras superar la primera ronda por la mañana, Maribel Pérez tenía ante sí un reto muy difícil en las semifinales de 100 lisos. La sevillana fue quinta en su serie con 11.31 (hizo 11.11 ventosos en las series) y no tuvo opciones de acabar entre las dos primeras ni de acercarse a la repesca por tiempos. "Tengo que ver bien la carrera con mi entrenador. Me ha costado arrancar. No sé si ha sido el cuarto apoyo... me he visto un poco fuera en los primeros metros", comentó en declaraciones a Teledeporte. Da gusto contar con alguien a pie de pista para obtener las impresiones de los protagonistas.

La inglesa Amy Hunt celebra su apretada victoria en 100 lisos. / EFE

La espigada británica Amy Hunt dio un paso más tras su plata en el pasado Mundial en 200 para colgarse su primer oro individual absoluto con 11.00 (corrió en 10.97 en semifinales). Sus últimos metros le permitieron superar a la potente polaca Ewa Sbovoda, especialista en 60 lisos en pista cubierta (11.02), y a la belga Delphine Nkansa (11.06). La actual campeona europea y mundial de 60 lisos, la marfileña nacionalizada italiana Zaynab Dosso, demostró no estar en su mejor momento y acabó séptima con 11.12.

La veterana catalana Laura Redondo no se encontró cómoda en la clasificación de martillo y saldó su concurso con dos nulos y unos tristes 61,54 metros, cuando los 70,89 de su marca del año le habrían bastado por mucho. Peor aún estuvo la joven campeona nacional Andrea Sales, ya que enlazó un nulo tras otro y se fue sin marca, cuando los 70,58 que había lanzado este año también la habrían clasificado de sobras. La mejor fue la noruega Katrine Koch Jacobsen (72,62) y acabó última entre las lanzadoras con algún tiro válido la excubana Yipsi Moreno, oro olímpico en Pekín'08 y tres veces campeona mundial que ahora compite por Albania a sus 45 años (58,85).

El italiano Leo Fabbri maravilló en la final de peso. / EFE

Tampoco tuvo opciones la catalana de adopción Lerato Pagès en su debut como absoluta en las series de 100 metros vallas. La atleta nacida en Lesoto habría tenido que rebajar su marca personal (13.06) para pasar a semifinales y estuvo cerca con 13.09. Acabó decimosexta, pasaban las 12 mejores y la más rápida fue la alemana Rosina Schneider con 12.76. Sin la mamá Ana Peleteiro y sin españolas, la mejor en la clasificación del triple fue la italiana Erika Saraceni, actual campeona continental sub'20 (14,50) y se quedó fuera con tres nulos la rumana Diana Ana Maria Ion (líder continental del año con 14,56).

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No hubo sorpresas en el peso. El italiano Leo Fabbri se puso una corona tras imponerse con un sensacional lanzamiento de 22,31 metros (habría ganado con sus tres intentos válidos), seguido por su compatriota Zane Weir (21,12) y por sueco Wictor Petersson (20,97). En mujeres, la neerlandesa Jessica Schilder demostró con 20,73 metros que está en disposición de optar también al oro en un Mundial, con la estadounidense Chase Jackson como única gran rival; Su compatriota Jorinde van Klinken fue segunda (19,64) y la alemana Yemisi Mabry (Ogunleye de soltera) se llevó el bronce (19,50).

Fuente: Sport