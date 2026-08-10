Luca Hoek lo tiene muy claro: "Mi ídolo es Popovici"

Tras lograr ocho medallas en 'sincro' y una en saltos a la espera de lo que pueda hacer este domingo Carlos Gimeno en los 'clavados', España afronta la semana que viene las pruebas de natación sin Carles Coll ni Carmen Weiler en los Campeonatos de Europa que se están disputando desde el pasado 31 de julio en París.

Con Hugo González como jefe de filas y la descollante Irene Ciércoles con tan solo 16 años, la otra gran figura de una selección de 28 nadadores es el catalán Luka Hoek. A sus 18 años, ya es el primer español de la historia que rompe la barrera de los 48 segundos en 100 metros libres con un registro de 47.72.

Hijo de padre neerlandés y de madre francesa, el catalán ya es una realidad y se presenta como la gran esperanza para romper la maldición histórica española en la prueba reina de la natación. Atento, humilde y extremadamente educado, Hoek atendió los medios el pasado jueves en las instalaciones del CAR Sant Cugat y también hizo un aparte con SPORT.

Luca Hoek, con SPORT antes de viajar a París / GORKA URRESOLA

P. Es su primer Campeonato de Europa absoluto, ¿verdad?

R. Bueno, el año pasado ya estuve en el Europeo y en el Mundial en piscina de 25 metros, pero es verdad que en piscina larga sí es el primero.

P. ¿Tenía ganas ya de dejar atrás esa categoría junior?

R. Era mi último Europeo junior y ha sido una etapa muy chula, con un gran ambiente en los relevos. La gente siempre anima mucho y me lo he pasado muy bien. El año que viene tendré menos competiciones y podré hacer una preparación mucho más profesional, por decirlo así.

Me encanta nadar los 100, pero sólo cuando estoy descansado y me veo fuerte

P. ¿Cuál es su distancia preferida, el 50 o el 100 libres?

R. El 100 ha sido siempre mi prueba favorita. Este año he empezado a nadar en entrenamientos más el ritmo del 200 y lo noté en Palma de Mallorca en los Trials. Me encanta nadar los 100, pero sólo cuando estoy descansado y me veo fuerte. Sin embargo, no me gusta nada cuando estoy cansado en época de carga, con mucho volumen de metros.

P. Ha ganado algunos kilos, ¿no? ¿Cómo conjuga esa mayor fuerza con no perder flotabilidad?

R. No buscamos ganar mucha masa muscular ni hincharnos, porque pierdes movilidad y no estás tan suelto. Llevo dos años en el CAR y es verdad que habré ganado de cinco a siete kilos de músculo. Eso se nota. Y he pegado un salto grande en fuerza y en levantar pesos.

Luca Hoek y su reflejo, dos mejor que uno / GORKA URRESOLA

P. ¿Cuántas veces le han dicho que se equivocó al elegir España en vez de Países Bajos o Francia?

R. Nunca pensé en competir para Países Bajos, pero sí pensé lo de Francia, porque tenía nacionalidad y estuve a punto. Quizá en Francia alguien lo ha podido pensar, pero nadie me ha dicho que me haya equivocado. Hice una elección muy buena al escoger España, porque estoy encantado con el equipo, con el grupo y con el ambiente.

P. En Países Bajos es un mito en el nado libre Van den Hoogenband y en Francia, Alain Bernard. ¿Es alguno de ellos su referente?

R. Es que no los conozco mucho. Yo escogería a David Popovici, porque empezó a nadar muy rápido cuando era bastante joven y era muy fino, muy delgado, con mucha flexibilidad y muy buena mentalidad. Me veo un poco similar a él y siempre ha sido mi nadador preferido.

De Popovici también encantan su humildad, su mentalidad y su forma de pensar

P. Entonces Popovici es su ídolo...

R. Sí. Me fijo mucho en él, porque ha sido siempre un chaval finito y sin mucho músculo, un poco como yo. Me encantan su humildad, su mentalidad y su forma de pensar. Es muy culto y habla muy bien.

P. ¿Es el rival en el que más se fija?

R. En los 100 libres hay muchísimo nivel y también hay grandes nombres, como el propio David Popovici y algunos más. Hace poco vi en una entrevista que estaba entrenando para batir el récord del mundo y me asustó un pelín. Me encantaría nadar una final con él para luchar al máximo. Ha estado entrenando con el actual plusmarquista (el chino Zhanle Pan) y decían que no se dejaban ganar. Vamos, que está nadando muy rápido.

David Popovici, una estrella universal de la natación / EFE

P. Si hace tres años le dicen que estaría ahí con Popovici o con el ruso Kornev, ¿se lo habría creído?

R. La verdad es que no, porque yo empecé a nadar en un club pequeñito y poco a poco fui mejorando y aumentando mi nivel. Cada vez estaba más entre los mejores, pero nunca pensé que estaría realmente a este nivel. Claro que quería y que uno siempre lo piensa, pero no creía que algún día sería posible.

Lo primero será clasificarme para la final y, a partir de ahí, a soñar

P. ¿Qué espera de este Europeo?

R. Tengo muchas ganas de darlo todo y también en los relevos, porque tenemos muchas posibilidades de luchar incluso por las medallas.

P. ¿Su objetivo es nadar la final del 100 libres?

R. Sí, lo primero sería clasificarme para la final y, a partir de ahí, lo que salga. ¿A soñar? Pues sí, claro.

Luca Hoek, con los medios en el CAR Sant Cugat / GORKA URRESOLA

P. ¿La medalla es posible?

R. Últimamente me estoy notando fenomenal. Los Trials me salieron a un nivel increíble, mejor que nunca. Ahora nos hemos centrado en la puesta a punto, que es cuando bajas de metros y tu cuerpo está más descansado. Nunca me había notado tan rápido, lo que es muy buena noticia. Tengo muchas ganas de que llegue la competición.

¿La maldición española en el 100? Igual en unos años puedo estar ahí

P. ¿No descarta batir otra vez el récord de España?

R. No, pero tampoco pasa nada si no llega. Todo depende de que ese día no me encuentre bien y no salga, pero me veo al cien por cien capaz.

P. ¿Romperá esa maldición que tiene España en los 100 libres?

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R. Pues... ¿quién sabe? Igual en unos años puedo estar ahí. Es que en esta prueba hay un nivel increíble, más que en toda la historia. Es complicado, pero no imposible.

Fuente: Sport