El PSG de Luis Enrique mantiene su ciclo triunfal en Europa ganando la Supercopa

El París Saint-Germain sigue instalado en el círculo virtuoso en el que vive desde hace dos temporadas en Europa, encadenando Champions y Supercopas. En esta ocasión lo hizo con un once en el que mezclaba figuras con fondo de armario por las fechas tempranas que son. Dos errores del Aston Villa provocaron los goles de Kvaratskhelia y Doue y los parisinos arrancan la temporada como acabaron la anterior: festejando otro título.

Franceses e ingleses se midieron en una final de Supercopa de Europa muy veraniega. Los de Luis Enrique solo habían disputado dos partidos de pretemporada y los de Unai llegaban un poco más rodados. Algo que se notó en el ritmo de partido desde el inicio, con los ingleses apretando en la salida y creando alguna ocasión por medio de Kamara. Los franceses se fueron soltando y a los 19 minutos Kvaratskhelia se sacó un conejo del sombrero en el área para anotar el primer gol tras robar una pelota en la salida a los ingleses.

Madjo derrumba la puerta

El PSG pudo anotar el segundo, en un pase de la muerte de Nuno Mendes que no encontró rematador, pero respondieron los 'villanos' marchándose en busca del empate que por cinco veces pudo anotar el joven e imponente Madjo. La primera se marchó lamiendo el palo en un testarazo, la segunda en un disparo cruzado que pasó muy cerca, la tercera en otro remate de cabeza que ya celebraban los aficionados ingleses y la cuarta terminó dando en el palo por fuera. Y el gol llegó a la quinta. En la más difícil, un centro de McGin en el que Madjo logró meter el pie y enganchar la pelota a la red con la izquierda superando a Pacho y a Safonov. Merecían los de Emery más en la primera parte.

La segunda parte arrancó con Dembélé en el campo y el PSG recuperando la sensación de dominio. Sin embargo, las ocasiones llegaban en ambas áreas, hasta que a la hora de partido, la defensa del Villa tiró la línea y el lateral Cash se quedó enganchado habilitando a un Doue que puso su calidad para adelantar en el marcador a los parisinos. Los ingleses respondieron con una oportunidad en la que Hemmings disparó al cuerpo a Safonov antes de que los dos movieran el banquillo entrando Fabián o Abraham, entre otros.

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La necesidad apretaba a los de Emery que adelantaron la presión arriesgando al dejar más espacios a su espalda y el PSG tocaba con paciencia enfriando los ánimos ingleses. El partido iba de área a área debido al cansancio de unos futbolistas a los que les pesaba la pretemporada. Unos minutos finales de ida y vuelta con los 'villanos' tratando de ser más verticales y Luis Enrique protegiéndose a base de blindar el mediocampo. Victoria del PSG ante un competitivo Aston Vila con el indudable sello de Emery, que este año se asomará a la Champions.