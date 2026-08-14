Ciclismo
Tragedia en la Volta a Portugal: muere atropellado el británico Finlay Tarling
El ciclista de 19 años colisionó contra un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario, según informa el canal luso RTP
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Lisboa
El británico Finlay Tarling, ciclista de 19 años del NSN Development Team, falleció este viernes en un accidente mientras participaba en la octava etapa de la Volta a Portugal, informó la organización de la prueba.
En una nota publicada en sus redes, los responsables indicaron que el fallecimiento de Tarling se produjo tras "un grave accidente", mientras que la cadena que retransmitía la competición, el canal luso RTP, señaló que se debió a una colisión frontal con un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.
Debido al suceso, la etapa se suspendió cuando faltaban unos 20 kilómetros para el final y, según la organización, "en señal de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia del podio".
- El viaducto del Guiniguada llega a un tercio de la obra en sentido sur y mantiene la fecha del 23 de agosto
- Once detenidos en una operación contra el tráfico de droga en Castillo del Romeral
- Los camellos ‘Martín’ y 'Federico' se convierten en protagonistas del eclipse solar en Canarias
- Un hombre, muy grave tras ser apuñalado en el cuello en Gran Tarajal
- Cocaína, lorazepam o ketamina: Las Palmas de Gran Canaria amplía el control de drogas al volante
- El ‘Pavarotti de Triana’ vuelve a conquistar Las Palmas de Gran Canaria este verano
- Un pasajero conflictivo obliga a desviar a Jerez un vuelo de Binter entre Gran Canaria y Madrid
- Crónica de un secuestro en Guanarteme: retienen a un hombre en una nave y le obligan a pagar su liberación en criptomonedas