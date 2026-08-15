Hugo González apunta a una nueva final en otro matinal de buenas sensaciones para la natación española

El nadador español Hugo González, que ya fue sexto en los 200 espalda, apunta a una nueva final en los Europeos de París, tras certificar este sábado su clasificación para las semifinales de los 200 estilos con la quinta mejor marca de todos los participantes.

Y eso que el balear, que firmó un crono de 1:58.77 minutos, pareció dejarse llevar en los metros finales de crol, tras dejar casi encarrilada su clasificación para la siguiente ronda con una magnifica posta de braza. Cincuenta metros en los que Hugo González, campeón de Europa de la distancia en 2021 en Budapest, pasó de ocupar la tercera plaza de su serie a seis décimas del británico Duncan Scott, plata en los Juegos Olímpicos de París, a ser segundo a sólo 21 centésimas del escocés.

Unas semifinales en las que el mallorquín no estará solo ya que Nil Cadevall logró también el billete para el siguiente turno tras concluir las preliminares en la undécima posición con un tiempo de 1:59.67 minutos.

Los relevos dan una nueva alegría

Pero no fue la única buena noticia para la delegación española que vio como el equipo mixto de relevos logró la clasificación para la final del 4x200 libre. Una clasificación que no se antojaba especialmente complicada ya que sólo once equipos participaron en las series preliminares.

Circunstancia que centró el objetivo del cuarteto español, integrado por Carlos Garach, Miguel Pérez-Godoy, Ainhoa Campadal y María Daza, en lograr el primer récord de España oficial de la distancia.

Para ello el equipo español debía mejorar el tope de 7:32.30 minutos fijado por la Federación Española y del que finalmente se quedó a más de tres segundos tras firmar un crono de 7:35.98, suficiente para lograr el último billete en juego para la final.

Iván Martínez Sota confirma su gran estado de forma

Igualmente nadará en la sesión vespertina Iván Martínez Sota, sexto en estos Europeos en la prueba de los 100, que volvió a demostrar el buen momento de forma por el que atraviesa tras finalizar las series de los 200 espalda en octava posición

El riojano, que firmó un tiempo de 53.67 segundos, se quedó a 94 centésimas del griego Apostolos Christou, que dio el primer paso para revalidar el título continental que conquistó hace dos años en Belgrado, tras firmar el mejor tiempo de las preliminares con un crono de 52.73.

Laura Cabanes brilla en la series de los 200 mariposa

Tampoco falló la ciudadrealeña Laura Cabanes, de 20 años, que selló su clasificación para las semifinales de los 200 mariposa con un tiempo de 2:08.83 minutos.

Una marca que sólo pudo superar la danesa Helena Bach, la defensora del título, que firmó el mejor registro de las series con un crono de 2:08.42, y la italiana Paola Borrelli que con una marca de 2:08.69 aventajó en catorce centésimas a la nadadora española.

María Ramos sella el billete para las semifinales

Igualmente estará en las semifinales María Ramos que se aseguró su presencia en la penúltima ronda de los 50 braza, tras cerrar las series en decimocuarta posición con una marca de 30.90 segundos, diez centésimas más que el nuevo récord de España -30.80- que la madrileña estableció hace apenas dos semanas.

Peor suerte corrió Jimena Ruiz que con un crono de 31.46 segundos se quedó medio segundo de lograr el billete para las semifinales.

Hoek, eliminado en las series de los 50 libre.

Unas semifinales de las que se quedó fuera el joven Luca Hoek, de 18 años, que cayó eliminado en las series de los 50 libre tras concluir en la vigésima octava posición con un tiempo de 22.30 segundos. Hoek, que cuenta con un mejor registro de 21.93, se quedó a 23 centésimas del estonio Ralf Tribuntsov que logró el último billete para las semifinales con un crono de 22.07 segundos.

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Tampoco pudo acceder a la siguiente ronda el balear Sergio de Celis que cerró las preliminares en el puesto treinta y uno con un crono de 22.37.

Fuente: Sport