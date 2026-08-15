Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Homenaje al joven fallecido en Gran TarajalSecuestro en GuanartemeTiempo en CanariasRafa Cruz, en la UD Las PalmasCB Gran CanariaPolicía Local LPGCLa ULPGC sale del ranking de ShangháiVuelta al cole en Canarias
instagramlinkedin

Ciclismo

La Vuelta a Portugal continuará "sin celebraciones" tras la muerte de Finlay Tarling

El ciclista británico falleció el viernes tras sufrir un grave accidente

Finlay Tarling durante la Vuelta a Portugal.

Finlay Tarling durante la Vuelta a Portugal. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

La Vuelta a Portugal continuará disputándose durante este fin de semana a pesar de la muerte del ciclista británico Finlay Tarling, han informado los organizadores este sábado, pero "no habrá celebraciones" y la carrera se desarrollará "en un ambiente de profundo luto".

Tarling, de 19 años, falleció el viernes tras sufrir un grave accidente. Según informan los medios de comunicación locales, el ciclista galés fue atropellado por un vehículo ajeno a la carrera que conducía en sentido contrario en la octava etapa, entre Melgaço y Fafe.

El NSN Development se retira

Su equipo, el NSN Development Team (el equipo de desarrollo de la formación propiedad de Andrés Iniesta), se ha retirado del resto de la competición, que finaliza este domingo, pero el resto del pelotón seguirá compitiendo en las dos últimas etapas.

El ciclista británico Finlay Tarling.

El ciclista británico Finlay Tarling. / @NSNCyclingTeam

"Todos seguimos profundamente conmocionados", señaló la organización en un comunicado. "El ciclismo es un deporte que conlleva riesgos, pero nunca estamos preparados para una tragedia de esta magnitud. Finlay ha perdido la vida. Una familia ha perdido a un hijo. Un equipo ha perdido a un compañero. El ciclismo ha perdido a uno de los suyos. Es una tragedia que va más allá de la propia competición", apuntó.

Noticias relacionadas

Este sábado, antes de la salida de la novena etapa, se guardó un minuto de silencio en homenaje a Finlay Tarling, al que se ha unido todo el pelotón y los organizadores de la prueba.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cocaína, lorazepam o ketamina: Las Palmas de Gran Canaria amplía el control de drogas al volante
  2. Rafa Cruz, un debut a lo Pedri en la UD Las Palmas y el alucine: 'Lo de este pibe es de locos
  3. Horkas ya es historia en la UD Las Palmas: traspaso a los Emiratos y fin del culebrón
  4. Homicidio en Fuerteventura: apuñala a un conocido en el cuello porque se negó a prestarle 25 euros
  5. La ampliación del centro comercial El Tablero con 14 locales genera nuevos 50 empleos en San Bartolomé de Tirajana
  6. La Avenida Marítima tendrá una salida provisional al Puerto de Las Palmas para aliviar Belén María
  7. El Benevento se entromete en la 'operación Cherubini' y todo listo para el 'Horkazo' en la UD Las Palmas
  8. Multan a un policía por no impedir un consumo de cocaína en Gran Canaria: prestó su carnet profesional para preparar la droga

Los ataques israelíes más letales en dos meses dejan al menos 11 muertos y 19 heridos en el sur de Líbano

Los ataques israelíes más letales en dos meses dejan al menos 11 muertos y 19 heridos en el sur de Líbano

Lugarejo, memoria de un barrio que ya no existe en Las Palmas de Gran Canaria

Lugarejo, memoria de un barrio que ya no existe en Las Palmas de Gran Canaria

Marruecos expulsa a EFE y TVE de Castillejos

Marruecos expulsa a EFE y TVE de Castillejos

Festival de Rock San Ginés 2026 en las fiestas patronales de Arrecife

Festival de Rock San Ginés 2026 en las fiestas patronales de Arrecife

El Festival de Rock conquista San Ginés en una intensa noche musical en Arrecife

El Festival de Rock conquista San Ginés en una intensa noche musical en Arrecife

Jornada de calor, viento y calima en la Playa de Las Cucharas, en Costa Teguise (Lanzarote, 14/08/2026)

El festival Mundo en Lanzarote convierte las Fiestas de San Ginés en un escaparate internacional de culturas y tradiciones

El festival Mundo en Lanzarote convierte las Fiestas de San Ginés en un escaparate internacional de culturas y tradiciones

Festival El Mundo en Lanzarote, celebrado en las Fiestas de San Ginés 2026, en Arrecife

Festival El Mundo en Lanzarote, celebrado en las Fiestas de San Ginés 2026, en Arrecife
Tracking Pixel Contents