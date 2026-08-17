Fútbol
Marc Aguado evita la victoria del Dépor en su vuelta a Primera
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EFE
A Coruña
La era del técnico argentino Martín Anselmi en el Elche arrancó con un empate (1-1) en Riazor, donde su equipo rescató un punto con un testarazo de Marc Aguado en el minuto 76, para amargar el regreso a Primera División del Deportivo, que se había adelantado con un golazo de Pierre-Emerick Aubameyang. EFE
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