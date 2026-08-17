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Marc Aguado evita la victoria del Dépor en su vuelta a Primera

El centrocampista italiano del Deportivo Lorenzo Amatucci (i) remata de cabeza junto a Tete Morente, del Elche, durante el encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga que enfrenta al Deportivo de A Coruña y al Elche CF

El centrocampista italiano del Deportivo Lorenzo Amatucci (i) remata de cabeza junto a Tete Morente, del Elche, durante el encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga que enfrenta al Deportivo de A Coruña y al Elche CF / Cabalar / EFE

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EFE

A Coruña

La era del técnico argentino Martín Anselmi en el Elche arrancó con un empate (1-1) en Riazor, donde su equipo rescató un punto con un testarazo de Marc Aguado en el minuto 76, para amargar el regreso a Primera División del Deportivo, que se había adelantado con un golazo de Pierre-Emerick Aubameyang. EFE

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