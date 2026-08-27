Atletismo
Alison Dos Santos y Masai Russell baten los récords del mundo de 400 metros vallas y 100 metros vallas respectivamente
El brasileño supera el récord mundial que anteriormente tenía con 45.94 el noruego Karsten Warholm desde 2021
EFE
El brasileño Alison Dos Santos estableció este jueves el récord del mundo de los 400 metros vallas con 45.80 en la Liga Diamante disputada en el estadio Letzigrund de Zúrich (Suiza).
Alison Dos Santos, campeón del mundo en Eugene (Estados Unidos) en 2022 y poseedor de dos 'anillos' de la Liga Diamante, batió el récord mundial que anteriormente tenía con 45.94 el noruego Karsten Warholm desde el 3 de agosto de 2021 en los Juegos Olímpicos de Tokio.
El atleta brasileño, de 26 años y doble medallista olímpico de bronce, se llevó en Zúrich su quinta victoria del año en la Liga Diamante tras los anteriores triunfos en Shanghái, Xiamen, Oslo y Silesia más la carrera fuera del circuito de Estocolmo.
En la misma carrera, Dos Santos, que paró el crono en 45.80, sorprendió al propio Karsten Warholm, poseedor del anterior récord del mundo, que se quedó en 46.69. Tercero fue el nigeriano Ezekiel Nathaniel, que corrió en 47.50.
Las finales de la Liga Diamante, para las que Alison Dos Santos parte como principal favorito los días 4 y 5 de septiembre, se disputarán en el Estadio Rey Balduino de Bruselas.
Récord en los 100 vallas femeninos
La estadounidense Masai Russell, con un tiempo de 12.09, logró este jueves el récord del mundo de 100 metros vallas en el estadio Letzigrund de Zúrich (Suiza), mejorando en tres centésimas los 12.12 que poseía la nigeriana Tobi Amusan desde el 24 de julio de 2022.
Russell, de 26 años y originaria de Washington, llegó a esta carrera de la Liga Diamante en Zúrich con el segundo (12.14) y tercer mejor tiempo de la historia (12.17), solo superado por el récord mundial de Amusan, a la que se enfrentó en la ciudad suiza.
La vallista estadounidense, campeona olímpica en París 2024, voló sobre la pista del Letzigrund de Zúrich para ganar su undécima carrera del año por delante de Amusan, que registró 12.23, y de la neerlandesa Nadine Visser con 12.34, ambas con la mejor marca de la temporada.
De esta forma, Masai Russell, que se considera "influencer y experta en redes sociales apasionada por el atletismo, la belleza, la moda, el estilo y el emprendimiento femenino”, se erige como la principal favorita para las finales de la Liga Diamante de los días 4 y 5 de septiembre, que se disputarán en el Estadio Rey Balduino de Bruselas.
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